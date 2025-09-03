Confirman un feriado para septiembre 2025: quiénes no trabajan en Argentina.

Se confirmó que este septiembre 2025 habrá un feriado muy importante en todo el país. Con el agotamiento de mitad de año y apenas a tres meses del comienzo de 2026, son muchos los argentinos que esperan un día extra para descansar y relajarse. Afortunadamente, este mes trae un importante feriado.

Aunque se suele decir que septiembre es un mes que no cuenta con ningún feriado, esto no es del todo cierto. Hay un grupo particular que disfrutará de un día libre este mes. Se trata del próximo jueves 11 de septiembre, Día del Maestro, que se conmemora todos los años en Argentina.

En este día tan especial, los estudiantes de nivel primario no tendrán clases y todas las escuelas del país permanecerán cerradas. Este feriado también aplica a todas aquellas personas que forman parte del ámbito educativo nivel primario, como maestros, docentes, directivos y personal administrativo de las escuelas.

Día del Maestro: por qué se celebra

Cada 11 de septiembre en Argentina se recuerda el Día del Maestro, en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Por esta razón, tanto docentes como estudiantes de escuelas primarias tendrán un día adicional de descanso.

Sarmiento, considerado el “padre del aula”, fue un político argentino que dedicó su vida a promover la educación en el país. Hasta el día de hoy, su legado es recordado especialmente en las instituciones escolares.

Qué feriados quedan para este 2025

Octubre

Viernes 10: Feriado trasladable por el 12/10, Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 21 : Día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24: Feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que es el 20/11.

Diciembre