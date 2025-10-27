¿Hay feriados en noviembre 2025? Cuándo son y las fechas confirmadas

Se acerca noviembre de 2025 y la gran pregunta es si habrá un fin de semana largo para disfrutar. Por suerte, el anteúltimo mes del año cuenta un feriado nacional y un día no laborable en la cuarta semana. ¿En qué fecha cae?

Esta es la fecha exacta del los feriados en noviembre 2025

El calendario oficial establece que el próximo fin de semana largo será del viernes 21 de noviembre al lunes 24. En detalle, el viernes 21 de noviembre será un día no laborable con fines turísticos. Fue dispuesto por el gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 1027/2024, para complementarse con el feriado nacional del lunes 24, fecha en la que se celebra el Día de la Soberanía Nacional que, en realidad, se conmemorá cada 20 de noviembre pero fue trasladado.

El feriado nacional del 20 de noviembre fue trasladado al 24

¿Qué se conmemora en el Día de la Soberanía Nacional?

El Día de la Soberanía Nacional se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento decisivo que ocurrió el 20 de noviembre de 1845 en medio del conflicto entre la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, y las potencias extranjeras Reino Unido y Francia. Las naciones extranjeras buscaban imponer la libre navegación de los ríos interiores para favorecer sus intereses comerciales, lo que amenazaba la soberanía argentina.

El combate tuvo lugar en un tramo estratégico del río Paraná: la Vuelta de Obligado. Las tropas argentinas, lideradas por el general Lucio Norberto Mansilla, instalaron cadenas sobre el río para frenar el avance de los europeos. Si bien los invasores superaron las defensas argentinas por su superioridad tecnológica, las pérdidas que sufrieron debilitaron su posición política en las negociaciones posteriores. Hoy se recuerda como un momento clave de la historia argentina.

El próximo fin de semana largo será de 21 al 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional

Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable

La gran diferencia es que en un día no laborable la decisión de que los trabajadores del sector privado trabajen o no depende de los empleadores. En caso de que los empleados deban trabajar se les pagará el día de manera habitual, sin extras.

Mientras que en los feriados nacionales, como ocurrirá el 24 de noviembre, todos los trabajadores tienen derecho a gozar del descanso. A quienes los convocan a prestar servicios, deberán pagarles un recargo del 100%, según lo establece por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Solo le quedan cuatro días de descanso extra a la Argentina en 2025

Uno por uno, los feriados que quedan en Argentina este 2025

El calendario oficial dispone que este 2025 solo quedan cuatro feriados para descansar un poco más: