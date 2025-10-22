Qué día hay feriado bancario: cuándo es el próximo en Argentina y por qué cierran los bancos

Habrá cinco jornadas sin atención al público en los bancos entre noviembre y diciembre.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó las fechas de los próximos feriados bancarios, a través de las comunicaciones C99321 y C100942. En total, habrá cinco días sin atención al público entre noviembre y diciembre, lo que afectará a bancos, casas de cambio y mercados de valores.

Luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el sistema financiero entrará en un período de menor actividad. El primer cierre llegará el jueves 6 de noviembre, con motivo del Día del Bancario, una jornada tradicional en la que todas las entidades financieras del país bajan la persiana.

Cuatro días sin bancos: el súper feriado de noviembre

Noviembre será el mes con mayor impacto en el calendario financiero. A la conmemoración del Día del Bancario se sumará un fin de semana extra largo, cuando el viernes 21 de noviembre se establezca como feriado con fines turísticos, y el lunes 24 se celebre el Día de la Soberanía Nacional.

Durante esos días, los bancos permanecerán cerrados por cuatro jornadas consecutivas, lo que afectará operaciones como depósitos, transferencias, acreditaciones de cheques y pagos presenciales.

Bancos.

Diciembre: cierre anticipado del año financiero

El último mes del año también traerá su cuota de inactividad. El lunes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción de María, será feriado nacional, y los jueves 25 y 31 —por Navidad y Año Nuevo— tampoco habrá actividad bancaria ni en los mercados de valores y divisas.

Durante esas fechas, quedarán suspendidas las operaciones de compra y venta de dólares, así como los movimientos con títulos públicos. No obstante, los canales digitales como el home banking, las apps móviles y los cajeros automáticos seguirán operativos, lo que permitirá pagos con débito, transferencias y compras online. Las transacciones que requieran validación manual se procesarán recién el siguiente día hábil.

Un cierre de año con menos días hábiles y más presión digital

El calendario del BCRA no solo organiza los feriados del sistema financiero, sino que también anticipa un fin de año con menor actividad económica. Con varios fines de semana largos, las operaciones tenderán a concentrarse en pocos días hábiles, lo que generará posibles demoras y mayor demanda en los canales digitales.

Mientras los bancos ajustan sus cronogramas, los usuarios deberán planificar con antelación sus operaciones y pagos. El dato no es menor: en un contexto de volatilidad cambiaria y presión inflacionaria, cada jornada hábil puede marcar una diferencia clave en el ritmo financiero del país.