Cuándo hay feriado bancario: los 4 días que cierran los bancos en Argentina 2025

Cuál es el nuevo feriado en Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó el cronograma de feriados bancarios que regirá hasta fin de año y anticipó que habrá cuatro jornadas sin actividad financiera, distribuidas entre noviembre y diciembre. Durante esos días, los bancos de todo el país permanecerán cerrados y no se podrán realizar operaciones en el mercado de cambios.

El primer cierre se dará en noviembre, con un fin de semana extra largo. Según las disposiciones oficiales:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Durante esas jornadas no habrá atención al público ni operaciones cambiarias, por lo que el BCRA recomendó anticipar gestiones o extracciones de efectivo.

El calendario suma otros dos días sin actividad en diciembre:

Lunes 8 de diciembre , por el Día de la Inmaculada Concepción de María .

Jueves 25 de diciembre, por Navidad.

En ambas fechas, las entidades financieras no abrirán sus puertas y las operaciones que requieran procesamiento manual se reanudarán el día hábil siguiente.

Feriados: cuándo no se podrá ir al banco.

Cómo operar durante los feriados bancarios

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los usuarios podrán utilizar los canales digitales para realizar operaciones básicas. Entre las principales alternativas se destacan:

Home banking y apps móviles: permiten transferencias, pagos, inversiones y consultas de saldo las 24 horas.

Billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá o Naranja X, que seguirán operando con normalidad.

Tarjetas de débito y crédito , habilitadas para compras en comercios físicos y online.

Extracción de efectivo en comercios, disponible en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y locales adheridos.

Bancos argentinos con un nuevo feriado.

Nuevo feriado el 22 de octubre

En medio de una rutina que avanza sin pausas, los feriados se convierten en una oportunidad ideal para descansar y desconectarse. Aunque octubre ya cuenta con varios días libres, hay uno que pocos tienen presente y que podría modificar los planes de muchos bonaerenses: el 22 de octubre, una fecha especial que traerá un descanso local.

A diferencia de los feriados nacionales, esta jornada no figura en el calendario oficial del país, sino que responde a una celebración municipal. En este caso, el partido de Chivilcoy conmemora su aniversario fundacional, motivo por el cual se declara día no laborable para sus habitantes.

Como sucede en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, cada aniversario fundacional se transforma en una jornada de descanso exclusiva para los vecinos del lugar. Esta tradición busca preservar la historia e identidad local, además de ofrecer un merecido respiro en medio del año laboral.