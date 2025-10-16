El próximo fin de semana largo en Argentina será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre de 2025.

El calendario de feriados de Argentina ofrece en noviembre 2025 un nuevo motivo para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso. Tras el fin de semana largo de octubre, el mes siguiente traerá una oportunidad especial: un feriado extendido de cuatro días consecutivos, ideal para quienes buscan relajarse o recorrer el país.

Cuándo será el próximo fin de semana largo en noviembre 2025

El próximo fin de semana largo en Argentina llegará por el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Este acontecimiento histórico recuerda la resistencia del pueblo argentino frente a las fuerzas anglo-francesas que intentaron invadir el territorio por el río Paraná, consolidando así el sentimiento de independencia y soberanía nacional.

Para 2025, el Gobierno Nacional decidió trasladar el feriado del jueves 20 al lunes 24 de noviembre, con el propósito de fomentar el turismo interno y reactivar la economía regional. Además, se declaró el viernes 21 de noviembre como día no laborable con fines turísticos, lo que generará un descanso prolongado de cuatro días, desde el viernes hasta el lunes inclusive.

Cómo quedará el calendario de feriados de noviembre 2025

Con estas modificaciones, el calendario de feriados para noviembre 2025 quedará de la siguiente manera:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Sábado 22 de noviembre: fin de semana.

Domingo 23 de noviembre: día no laborable habitual.

Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

En total, serán cuatro jornadas consecutivas de descanso, lo que permitirá a muchas familias planificar viajes cortos o disfrutar de actividades recreativas dentro del país. No obstante, cabe señalar que el viernes 21 no posee carácter de feriado obligatorio: su aplicación depende de cada empleador, por lo que algunas empresas o instituciones podrían optar por mantener la actividad laboral.

Un fin de semana largo ideal para el turismo

El fin de semana largo de noviembre 2025 se perfila como uno de los más esperados del año, ya que brinda la posibilidad de aprovechar las condiciones climáticas favorables de la primavera para recorrer destinos turísticos dentro de Argentina. Desde las playas de la Costa Atlántica hasta los paisajes de montaña del norte o la Patagonia, se espera un importante movimiento en las principales rutas y centros turísticos.

El feriado conmemora el Día de la Soberanía Nacional, trasladado para fomentar el turismo interno

El sector hotelero y gastronómico también anticipa un incremento en las reservas, impulsado por las promociones de escapadas cortas y los programas de beneficios que suelen acompañar a los feriados largos. Según las proyecciones del Ministerio de Turismo, estos descansos prolongados tienen un impacto positivo en las economías regionales, al fomentar el consumo y la movilidad interna.

Cuántos feriados restan en el calendario 2025

Con el fin de semana largo de noviembre, quedará un solo feriado nacional antes de cerrar el año: el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el tradicional feriado del 25 de diciembre por Navidad. Ambos ofrecerán oportunidades adicionales para descansar o reunirse en familia.

El calendario de feriados 2025 se destaca por incluir varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, una medida que busca equilibrar el tiempo laboral con el descanso y fortalecer el turismo nacional.

El feriado de noviembre 2025 por el Día de la Soberanía Nacional se extenderá del viernes 21 al lunes 24, conformando un fin de semana largo de cuatro días. Será una oportunidad ideal para disfrutar de un respiro antes de la temporada de verano y celebrar una fecha histórica que reafirma los valores de independencia y unidad del país.