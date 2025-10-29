Los nuevos cambios de ARCA para el Impuesto a las Ganancias

Los cambios de ARCA en el impuesto a las ganancias.

A través de la Resolución General 5778/2025 publicada en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció algunos cambios respecto del Impuesto a las Ganancias.

La ex AFIP estableció nuevos parámetros para solicitar la reducción de anticipos, actualizando umbrales mínimos y fijando un mecanismo automático de ajuste según la inflación.

"Las modificaciones buscan adecuar el régimen a los distintos perfiles de contribuyentes y promover mayor equidad en la determinación de la carga tributaria anticipada", manifestaron desde el ente en un comunicado.

Esta medida entra en vigencia este martes 28 de octubre y los contribuyentes deberán utilizar los nuevos valores para determinar si corresponde iniciar el procedimiento especial ante ARCA para la reducción de anticipos.

De esta manera, las personas jurídicas del artículo 73° de la Ley de Impuesto a las Ganancias podrán solicitar la reducción desde el tercer anticipo, si estiman que el total a ingresar supera en más del 25 por ciento el impuesto estimado para el período, o desde el primero, si la sobreestimación prevista es al menos del 40 por ciento.

Por su parte, las personas humanas y sucesiones indivisas podrán ejercer la opción de reducción desde el tercer anticipo, o desde el primero con la condición de proyectar una sobreestimación de al menos el 40 por ciento, sin cambios con respecto a la regulación anterior.

Otras modificaciones de ARCA sobre las ganancias

Asimismo, la ex AFIP incrementó los umbrales a partir de los cuales corresponde aplicar el procedimiento especial de revisión por parte del organismo. Para quienes integran el Segmento 11 definido por el organismo, la base mínima de cálculo se fijó en $250.000.000, mientras que para otros contribuyentes se coloca en $200.000.000.

Además, ARCA aclaró que a partir de 2027, estos montos se actualizarán automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC cada año, aplicando la actualización desde el 1 de marzo del año correspondiente.

"Las bases imponibles y los parámetros de control serán revisados en forma periódica para mantener la razonabilidad de los anticipos ingresados por los distintos sujetos alcanzados", destacaron desde el organismo de recaudación nacional.

Un punto a destacar de estas nuevas medidas de ARCA es que la solicitud de reducción de anticipos no tiene efecto inmediato en los casos que superen los umbrales definidos, quedando sujeta a control especial por parte del organismo, que cuenta con un plazo de 60 días corridos para expedirse.