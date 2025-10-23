ARCA eliminó las retenciones del IVA para estos contribuyentes

ARCA eliminó las retenciones del IVA para algunas personas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva medida respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Un grupo de contribuyentes dejará de pagar las retenciones por este impuesto.

Según la Resolución General 5774/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la ex AFIP realizó una modificación para facilitar la solicitud del certificado de exclusión del IVA.

Esta medida del organismo de recaudación creado por Javier Milei está apuntada a contribuyentes que cumplan determinados requisitos como tener saldo a favor de libre disponibilidad para poder solicitarlo.

A qué contribuyentes beneficia esta medida de ARCA

Esto se debe a que la medida afecta a los contribuyentes que tienen alícuota reducida y para quienes reciben subsidios, compensación tarifaria o asistencia económica.

Según detallaron, las personas que reciben un subsidio del Estado con tarifas bajas a pagar, suelen tener un débito bajo y esto genera muchos créditos fiscales, por lo cual se genera un saldo a favor técnico y quizá no tienen ese saldo a favor de libre disponibilidad que les pide la norma.

Por este motivo, estas personas no podían solicitar el certificado de no retención y percepción, por lo cual ARCA definió a modificar esta normativa para que el juez administrativo no tenga en cuenta ese saldo a favor que se les exige.

Esto no apunta a un gran grupo de personas sino a un grupo particular de contribuyentes, pero especialistas destacan que es una forma de subsanar un perjuicio que generaba el propio Estado.