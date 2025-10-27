Últimos días para participar: ARCA remata iPhones desde $350.000

Cómo participar de la subasta de Iphones de ARCA.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rematará más de 100 celulares iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, una oportunidad única para quienes quieran adquirir los teléfonos de Apple a precios mucho más bajos que los del mercado minorista.

La ex AFIP realizará este remate a través del Banco Ciudad el 30 de octubre, entre las 11:00 y las 16:45, de manera 100 por ciento online, y las unidades de alta gama tendrán valores que partirán desde los $350.000.

Se trata de 119 teléfonos distribuidos en nueve lotes y forman parte del calendario habitual de subastas públicas que organizan el banco y la agencia de recaudación nacional.

Los Iphone 16 Pro y 16 Pro Max podrán visualizarse de manera presencial los días 20 y 21 de octubre, entre las 9:00 y las 12:00, en el predio ubicado en Hipólito Yrigoyen 851, Puerto Iguazú, Misiones.

Cabe aclarar que se trata de equipos nuevos, aunque sin garantía ni revisión técnica previa, por lo que las autoridades de ARCA recomiendan asistir a la muestra para comprobar el estado de los dispositivos antes de participar en la subasta.

Cómo participar de la subasta de Iphones de ARCA

En caso de querer participar del remate de Iphones que llevan adelante ARCA y el Banco Ciudad hay que seguir los siguientes pasos

Registrarse como usuario en la web oficial.

Seleccionar el lote de interés y revisar las condiciones de venta.

Realizar un depósito de garantía equivalente al 10% del valor base del lote elegido.

Participar de la puja online el día del remate, dentro del horario establecido.

El listado completo se puede ver en la página https://subastas.bancociudad.com.ar/subasta/3744. Los precios adjudicados estarán sujetos a la aplicación del IVA y del impuesto interno, que son del 21 y 10,5 por ciento respectivamente.

Además, no se realizarán envíos, por lo cual en caso de haber ganado la subasta hay que retirar los Iphones 16 Pro y 16 Pro Max personalmente en el lugar determinado por ARCA tras realizar el pago.

Esto suele ser algo frecuente que realiza la ex AFIP a través de esta entidad. Hace dos meses subastaron 37 lotes del iPhones 15, durante septiembre remataron instrumentos musicales y el mes pasado hicieron lo propio con consolas PlayStation 5. Además, el Banco Ciudad suele rematar inmuebles a precios más accesibles para quienes estén buscando hogar dentro de la Ciudad de Buenos Aires.