El bono de ARCA de 300 mil pesos.

Los empleados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cobrarán un bono especial de 300 mil pesos que se pagará a un grupo en particular y que se abonará en tres cuotas.

Este bono será para los afiliados al gremio de la ex AFIP Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP) y será pagado directamente por el sindicato. Este beneficio se dividirá en tres cuotas iguales de 100.000 pesos cada una, y la primera entrega se realizará desde el próximo 15 de diciembre.

Desde el sindicato aseguraron que "este pago es posible gracias a una gestión ordenada y eficiente de los recursos, resaltando que manejan el dinero sindical con austeridad para beneficiar a sus afiliados más allá de la representación gremial tradicional".

Además, emitieron un comunicado a través del cual sostienen que lograron el financiamiento porque están “ordenados” y administran con “austeridad y eficiencia el dinero que ingresa como cuenta sindical”.

El gremio también subrayó su modelo de trabajo, explicando que prefieren no contar con un “ejército de empleados” para la gestión sindical y que ellos mismos realizan las tareas necesarias.

En ese sentido, aseguraron: “No tenemos juicios laborales ni otros costos asociados”. En esa línea, desde UPSAFIP aclararon que no mantienen estructuras innecesarias ni reparten dinero en concepto de viáticos. “Somos muy cuidadosos en cada decisión que tomamos porque se trata de tu dinero”, añadieron en el comunicado que lanzó el personal de la entidad creada por el presidente.

USAFIP valoró especialmente la "conciencia sobre el esfuerzo que representa para cada afiliado pagar la cuota mensual", y por eso buscan tener “el poder de discutir” cuestiones clave como ingresos, carrera profesional, formación y condiciones laborales.

“No nos interesa juntar dinero, y por eso vaciamos nuestras cuentas para darte el dinero a vos”, afirmaron, sumando que su objetivo es “devolverte la dignidad que le han sacado a tu vida tantos años de abandono en la debida representación”.

Cómo afiliarse al gremio de ARCA

Desde el sindicato de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) explicaron que para quienes aún no forman parte del sindicato, la afiliación estará abierta hasta el 30 de noviembre.

También informaron que, de esta forma, también podrán acceder al bono. El trámite para solicitar el beneficio debe realizarse exclusivamente por medio de la aplicación oficial de USAFIP, y el plazo para hacerlo vence el 5 de diciembre.