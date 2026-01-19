Pinamar, Cariló o Villa Gesell en el verano 2026: cuál conviene elegir para hacer una escapada

Elegir un destino de la Costa Atlántica para una escapada puede ser todo un desafío, todo depende del tipo de experiencia que buscas y de cuánto presupuesto tenés para destinar al viaje. Pinamar, Cariló o Villa Gesell son grandes opciones, aunque son para diferentes tipos de viajeros.

Pinamar, Cariló o Villa Gesell: cuál conviene para hacer una escapada

Ya sea que busques alejarte del bullicio de la ciudad, caminar entre bosques de pino o disfrutar de la playa, los tres destinos son una gran opción para una escapada, pero con personalidades bien diferentes. Descubrí cuál se adapta mejor a vos para que tu próxima visita al mar sea exactamente lo que necesitás.

Pinamar

Si buscás un destino que lo tenga todo, Pinamar sigue siendo la opción ganadora. Este verano 2026, la ciudad se ha consolidado como el centro del turismo de alto nivel, especialmente en zonas como Pinamar Norte. Es el lugar ideal si disfrutás de los paradores con buenos servicios, como el clásico Cocodrilo o el sofisticado Paradise Beach, donde podés encontrar carpas diarias desde los $70.000.

Pinamar ofrece un gran servicio en la playa y la oportunidad de disfrutar de una gran temporada teatral

Para los que aman la vida nocturna y cultural, el Teatro de la Torre ofrece una cartelera de lujo con figuras como Diego Capusotto o espectáculos de stand-up, mientras que el Pina Music Fest atrae a quienes buscan recitales al aire libre. Es la mejor elección si vas en grupo o con familia y querés alternar playa con paseos de compras por la Avenida Bunge.

Cariló

Cariló es, sin dudas, el destino más aspiracional de la costa argentina. Su propuesta de "bosque y mar" se mantiene intacta, con calles de arena y una arquitectura que respeta la naturaleza. Sin embargo, tenés que saber que, de los tres, es el destino más costoso: una familia tipo puede necesitar un presupuesto significativamente más alto que en otras localidades.

Cariló combina el encanto de la playa con la tranquilidad de sus bosques, un destino ideal para quienes bucan desconectarse

Es el lugar perfecto para una escapada romántica o de relax total. Podés disfrutar de actividades holísticas, yoga al amanecer o recorrer su centro que parece sacado de un cuento. Si priorizás la privacidad y el silencio, y no te importa invertir un poco más en alojamiento de categoría, Cariló no tiene competencia.

Villa Gesell

Villa Gesell ha apostado este 2026 por una estrategia de precios más accesibles y "congelados" en varios sectores, lo que la convierte en la opción más amigable para el bolsillo. Con departamentos en el centro desde los $60.000 la noche, es el refugio ideal para los jóvenes y las familias que buscan maximizar su presupuesto.

Pero no todo es ahorro; Gesell tiene una mística especial. Desde las caminatas por el Pinar del Norte hasta la movida cultural en la Avenida 3 con sus circos y espectáculos callejeros, la ciudad vibra a un ritmo constante. Si buscás una escapada auténtica, con playas amplias y mucha oferta gastronómica a precios razonables, Gesell te va a recibir con los brazos abiertos.