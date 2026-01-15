Tiene una extensa laguna y pocos lo conocen: el destino a 3 horas de CABA para visitar durante el verano.

Irse de vacaciones a la playa dejó de ser una opción para muchas personas, pero ese no es motivo para perderse la oportunidad de hacer una escapada más barata. Precisamente, a tres horas de CABA hay un destino poco conocido que lo tiene todo para disfrutar de un fin de semana diferente: una extensa laguna para bañarse, contacto con la naturaleza y fácil acceso para llegar desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de Laguna Gómez, ubicada en Junín, un destino con una historia particular que lo hace aún más atractivo: hace tan solo unos años atrás volvió a convertirse en un punto turístico, ya que logró superar una fuerte sequía que lo dejó fuera del radar por varios años. Ahora, este espejo de agua dulce, se convirtió en un espacio ideal para hacer una escapada y volver a conectar con la naturaleza, sobre todo en verano.

Qué hacer en Laguna Gómez: cómo aprovechar el día al máximo

El acceso al turismo está dentro del Parque Natural Laguna de Gómez, con servicios, playas y propuestas para pasar el día. Una vez que se llega se puede ver el Arco de ingreso y la capilla Stella Maris, de ahí se sigue derecho por los caminos de Los Navegantes y Los Pescadores, con fogones, mesas, bancos, áreas verdes y juegos infantiles. Entonces, se llega al principal atractivo en verano: tres playas de arena y mangrullos con guardavidas del municipio durante la temporada.

Para los más valientes también se pueden practicar actividades acuáticas como kayak, windsurf, kitesurf, remo y moto de agua. En el predio también hay un área reservada para los pescadores. Incluso, se puede hacer avistaje de aves, ya que allí habitan más de 50 especies a lo largo del año.

Cómo llegar a Laguna Gómez

La forma más rápida y directa de llegar a la Laguna Gómez es de forma particular, con un trayecto aproximado de 3 horas (287 kilómetros). Desde CABA conviene tomar la Autopista 25 de Mayo y luego el Acceso Oeste, de ahí empalmar con la Ruta Nacional 7 (que luego se convierte en la Autopista Luján-Junín). Una vez cerca de Junín, tomar la salida hacia la Ruta Nacional 188. Desde la ciudad de Junín, seguir las indicaciones hacia el Parque Natural Laguna de Gómez por el Camino al Parque Natural Laguna de Gómez.