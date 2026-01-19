Exportaciones brasileñas de carne de vacuno se prevén estables en 2026 pese a medidas chinas: ABIEC

Imagen de archivo de empleados preparando cecina en una planta de JBS S.A en Santana de Parnaiba, Brasil.

Por Ana ‍Mano

SAO PAULO, 19 ene (Reuters) - Las exportaciones brasileñas de carne de vacuno ‍se mantendrán ⁠estables en 2026 en comparación con el año pasado, dijo el lunes a periodistas el lobby de la carne de vacuno ABIEC, proyectando envíos de entre 3,3 y 3,5 millones de toneladas este año.

Esa cifra se ‌compara con los 3,5 ⁠millones de toneladas de ⁠carne de vacuno exportadas en 2025, incluidos los productos frescos y procesados.

Roberto ‍Perosa, presidente de ABIEC, dijo que las exportaciones se ⁠mantendrán prácticamente sin cambios, ‌incluso después de que el principal importador, China, impuso salvaguardias para proteger su industria, restringiendo el acceso de Brasil y otros ‌exportadores ‌a ese mercado.

Perosa dijo que los volúmenes no vendidos a China, que el año pasado compró aproximadamente la mitad de ​los envíos totales de carne de vacuno de Brasil, podrían redirigirse a otros mercados o enviarse a países a los que las empresas brasileñas siguen intentando acceder. Citó las autorizaciones anunciadas ‍recientemente para exportar carne de vacuno a Vietnam y las conversaciones en curso para vender carne de vacuno en mercados como Japón y Corea ​del Sur.

Perosa también dijo que había conversaciones para aumentar los envíos a ​clientes de Filipinas e Indonesia.

ABIEC representa a grandes productores de carne ⁠que cotizan en bolsa, como JBS, MBRF y Minerva.

Con información de Reuters