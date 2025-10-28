El alivio de ARCA para los deudores: las modificaciones claves

La medida de ARCA que afecta a los deudores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una nueva disposición dirigida a todos los contribuyentes que mantengan deudas con el fisco nacional.

En ese sentido, la ex AFIP dispuso de dos modificaciones con el objetivo de que los deudores puedan ponerse al día alivianando las cargas. Esto fue publicado por el organismo en el Boletín Oficial.

La Resolución General 5711 dispuesta por ARCA apunta a brindar mayor flexibilidad y acompañamiento a quienes buscan regularizar su situación fiscal a través de la extensión del período de aplicación del plan de regulación de deudas y la reducción del monto inicial exigido para acceder al beneficio.

En primer lugar, la ex AFIP definió extender el plazo para regularizar obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social hasta el 31 de agosto de 2025, en lugar del 30 de abril de 2025.

La otra medida presentada por el ente nacional reduce el porcentaje de pago a cuenta inicial requerido a los contribuyentes, el cual pasará del 5 al 15 por ciento de la deuda y también reduce la cantidad de cuotas máximas, de 60 a 35.

Desde ARCA sostienen que el objetivo de estas medidas es facilitar la posibilidad de que las personas puedan regularizar su situación. Los valores varían del tipo de contribuyente, como personas humanas, Micro y Pequeñas Empresas o medianas empresas.

Esto entrará en vigencia el 3 de noviembre de 2025 y los expertos en el área recomiendan esperar a ese día, ya que existe un riesgo de que hasta tanto entren en vigencia los cambios, ARCA pueda iniciar juicios de ejecución fiscal.

Quiénes pueden adherirse al plan de pago

El ARCA estableció nuevos parámetros para el plan de facilidades de pago. Las personas humanas, sucesiones indivisas, micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y el sector salud abonarán un anticipo del 10 por ciento y podrán financiarse hasta en 60 cuotas.

Las medianas empresas (tramo 1 y 2) deberán realizar un pago inicial del 15 por ciento y accederán a un máximo de 48 cuotas. En tanto, el resto de los contribuyentes tendrá un anticipo del 20% con hasta 36 cuotas disponibles.

Qué tipo de deudas se pueden regularizar con esta medida de ARCA

Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, incluidos sus accesorios.

Retenciones y percepciones impositivas.

y percepciones impositivas. Obligaciones aduaneras por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, según el Código Aduanero.

y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, según el Código Aduanero. Estas obligaciones deben estar vencidas hasta 31 de agosto de 2025, inclusive.