Ésta es la billetera virtual que ARCA no puede controlar

La Billetera Virtual que ARCA no puede controlar.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece límites mensuales de movimientos de dinero que pueden hacer las personas, ya sea a través de bancos o billeteras virtuales, pero hay una entidad que está fuera del radar de la ex AFIP.

Las billeteras, como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Personal Pay, entre otras, están obligadas a informar los movimientos de los usuarios en caso de que el organismo lo determine. Además, ARCA puede aplicar sanciones si se superan los montos máximos.

De todas maneras hay una aplicación que no puede ser rastreada por el organismo fiscal nacional y permite envíos y recibos de dinero, así cómo la compra de dólares y criptomonedas, entre otras transacciones.

Se trata de PayPal, una plataforma de Estados Unidos que permite realizar pagos y compras en línea en todo el mundo y cómo no tiene ningún acuerdo con la ex AFIP para el intercambio de formación y opera desde el extranjero, no comparte detalles de las transacciones de los usuarios de Argentina.

Además, Paypal permite hacer transferencias sin límites, algo muy importante, ya que ARCA puede solicitar a los usuarios documentación que respalde los movimientos de dinero si superan ciertos montos.

Esta billetera funciona en más de 200 países y admite más de 25 monedas, lo que la convierte en una de las más utilizadas a nivel global. Cabe aclarar que si se realiza una transferencia desde PayPal hacia una cuenta local, ARCA sí podrá rastrear la operación.

Otras billeteras virtuales que no controla ARCA

Además de también hay otras plataformas menos conocidas que pueden elegir los usuarios si quieren realizar operaciones en el extranjero sin el control local cómo TransferWise, una plataforma especializada en transferencias internacionales de dinero a costos competitivos y con tasas de cambio reales.

Otra opción menos conocida es Neteller, útil para transacciones en línea y muy utilizada por los gamers en plataformas de juego, ya que permite transferencias rápidas y seguras entre cuentas internacionales.

En esa línea también está disponible Skrill, un negocio de comercio electrónico que permite que los pagos y transferencias de dinero se hagan a través de Internet, que opera hace 23 años y tiene su sede en Reino Unido.

También se puede optar por Payoneer, que es una compañía que se suele usar mucho en el mundo de los freelancers, ya que permite recibir dinero de manera rápida y sencilla al realizar trabajos para el exterior. También sirve para las compras online.