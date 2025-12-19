Mercados argentinos se mantienen en positivo de cara a nuevo año

Vista de la antigua fachada del Banco Central de Argentina, en Buenos Aires

‍Los mercados argentinos continuaban operando mayormente con ganancias el viernes dadas las expectativas sobre un pronto retorno del país a los mercados ‍internacionales de crédito.

Un puñado de ⁠buenas noticias, como la media sanción al proyecto de presupuesto 2026 alcanzada por el oficialismo en el Congreso, la mejora en la calificación de la deuda anunciada por la calificadora S&P Global y cambios en materia monetaria del banco central (BCRA), crearon un clima positivo en los mercados.

"El cierre de 2025 dejó al Gobierno con algunos logros para destacar: reabrió el mercado local de deuda en dólares tras cinco años, superó sin sobresaltos una licitación exigente ‌en pesos y comenzó a recomponer reservas sin necesidad ⁠de asistencia del banco central (BCRA)", dijo la ⁠consultora GMA.

"Estos movimientos consolidaron señales de orden en el frente financiero, incluso en un contexto en el que la inflación volvió a mostrar tensiones (+2,5% en ‍noviembre)", señaló.

De cara al próximo año, el país austral debe afrontar en enero el pago de unos 4.300 millones ⁠de dólares por vencimientos de bonos ‌emitidos bajo legislación local y extranjera.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo recientemente que el país evalúa distintas alternativas financieras para cumplir con ese compromiso sin alterar el programa económico.

"El Gobierno busca reunir la mayor cantidad de dólares posibles en las próximas 11 ruedas para afrontar el ‌pago del ‌9 de enero por 4.215 millones a los bonistas sin recurrir a las reservas del BCRA", dijo Wise Capital.

"Tras las últimas operaciones, el Tesoro ya cuenta con depósitos cercanos a los 2.000 millones de dólares, casi la mitad de los vencimientos de ​capital e intereses previstos para comienzos de 2026. A ese monto se sumarían un repo con bancos internacionales que estaría próximo a cerrarse y la eventual utilización de swaps, tanto con China como con Estados Unidos", estimó.

En este marco, los bonos soberanos en el segmento extrabursátil mostraban una mejora promedio del 0,1% en la preapertura del mercado, y el riesgo país se ubicaba en ‍torno a las 568 unidades, luego de caer en la víspera a niveles de 556 unidades, valores no vistos desde finales de julio de 2018.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 0,3%, luego de dispararse un 4,2% en la sesión previa por agresivas tomas de posiciones.

"La mejora ​del Merval es liderada especialmente por los principales ADRs, toda vez que la mayor liquidez continúa siendo el atributo más valorado por los operadores para poder administrar ​rápidamente sus exposiciones", dijo el economista Gustavo Ber.

El peso en la plaza interbancaria caía levemente a 1.453 unidades por dólar, y los negocios ⁠a futuro mostraban valores de 1.495 pesos por dólar con liquidación a enero 2026.

Con información de Reuters