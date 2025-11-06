Todos los impuestos que de ARCA que vencen en noviembre 2025

Los impuestos de ARCA que vencen en noviembre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario de impuestos que vencerán en noviembre de 2025 tanto para las personas físicas como para las jurídicas.

Hay algunas fechas claves a tener en cuenta cómo es el caso del vencimiento del Monotributo, ya que la ex AFIP puede aplicar distintas sanciones para los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones.

Todos los vencimientos de ARCA en noviembre

Vencimientos de Ganancias

Formulario F. 713 Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Junio/2025. CUIT 0-1-2-3 (13/11), 4-5-6 (14/11) y 7-8-9 (17/11).

Formulario F. 713 Ganancias Sociedades: Ingreso del saldo. Cierre: Junio/2025. CUIT 0-1-2-3 (14/11), 4-5-6 (17/11) y 7-8-9 (18/11).

Formulario Balances en pdf Memoria, Estados Contables e Informe de Auditoría. Sociedades, empresas, explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Presentación ejercicios con cierre. Mayo/2025. RG AFIP 4626. CUIT Todas (28/11).

Formulario Anticipos 10° a 1° según cierres Agosto/2025 a Mayo/2026. CUIT 0-1-2-3 (13/11), 4-5-6 (14/11) y 7-8-9 (17/11).

Formulario F. 1358 Establecimientos permanentes - Tasa adicional por remesas al exterior. Art. 22 LIG. Vencimiento especial Presentación Declaración Jurada e Ingreso del saldo resultante Octubre/2025 s/terminación CUIT. RG AFIP 4662. CUIT Todas (17/11).

Vencimientos de Precios de transferencias

Formulario Estudio Precios de Transferencia, F. 2668 y F. 2672 - Régimen Simplificado. Sociedades, empresas o explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Ejercicios fiscales cerrados en Mayo/2025. RG (AFIP) 4717. CUIT 0-1 (25/11), 2-3 (26/11), 4-5 (27/11) y 6-7 (28/11).

Sociedades, empresas o explotaciones unipersonales, fideicomisos y otros. Ejercicios fiscales cerrados en Noviembre/2024. CUIT 0-1 (25/11), 2-3 (26/11), 4-5 (27/11) y 6-7 (28/11).

Vencimientos del IVA

Formulario F.2002 y F.731 Declaración Jurada. Régimen General. Octubre/2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).

Formulario F. 744 Si.Co.Re. Servicios Digitales prestados por sujetos residentes o domiciliados en el exterior. Ingreso de las Percepciones efectuadas en Noviembre/2025 RG AFIP 4240 CUIT Todas (28/11).

Formulario F. 2082 Registración Electrónica de Operaciones “Libro IVA Digital”. Responsables Inscriptos. Registración y Presentación: Octubre/2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).

Formulario F. 2002 y F. 731 Declaración Jurada. Micro y Pequeñas Empresas (RG4010) Transf. elect. de fondos Agosto/2025 y DJ Mensual Octubre/2025 2025 CUIT 0-1 (18/11), 2-3 (19/11), 4-5 (20/11), 6-7 (25/11) y 8-9 (26/11).

Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Información de las retenciones practicadas en Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Operadores y exportadores. Ingreso de las retenciones practicadas en Septiembre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Adquirentes. Información retenciones practicadas en Octubre/2025 2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Formulario F. 744 Si.Co.Re. Sistema de Información Simplificado Agrícola “SISA” - RG AFIP 4310. Adquirentes. Ingreso Retenciones practicadas en 2° Quincena Octubre/2025 y 1° Quincena Noviembre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Vencimientos de Seguridad Social

Formulario F. 1101 o F. 1104 Autónomos. Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (5/11), 4-5-6 (6/11) y 7-8-9 (7/11).

Formulario F. 921 o F. 931 Empleadores. Declaración Jurada. Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Formulario F. 102/RT y F. 575/RT Casas Particulares. ART correspondiente a Octubre/2025. Aporte Obligatorio y Voluntario Octubre/2025 F. 102/R (10/11) y F. 575/RT (17/11).

Vencimientos de Monotributo

Formulario F. 152 o F. 157 (Monotributo Social) Obligación Mensual. Julio/2025 CUIT Todas (20/11).

Vencimientos de Procedimiento

Formulario - Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Ingreso 1° quincena Noviembre/2025 CUIT 0-1-2-3 (25/11), 4-5-6 (26/11) y 7-8-9 (27/11).

Formulario - Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Información de las retenciones practicadas en Octubre/2025 e ingreso 2° quincena Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Vencimientos de Retenciones

Formulario F. 744 Si.Co.Re. Declaración Jurada: Octubre/2025 CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Formulario F. 744 Si.Co.Re. Retenciones practicadas en la 2° quincena Octubre/2025 y 1° quincena Noviembre/2025 respectivamente. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Formulario F. 997 S.I.R.E. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE). Declaración Jurada (F997). Octubre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).

Formulario F. 997 S.I.R.E. Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE): Declaración Jurada F997, Octubre/2025. CUIT 0-1-2-3 (10/11), 4-5-6 (11/11) y 7-8-9 (12/11).