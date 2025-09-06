Horacio Zeballos gritó campeón en el US Open: otro logro histórico para el tenis argentino

Histórico logro de Horacio Zeballos para el tenis argentino en el US Open

Este sábado 6 de septiembre en Estados Unidos el tenis argentino celebró una vez más de la mano de Horacio Zeballos. El representante de nuestro país que juega dobles junto al español Marcel Granollers se consagró campeón del US Open junto a su compañero y llegó al segundo Grand Slam de su carrera. Sin dudas, otro logro histórico para el deporte en nuestro país en un verdadero partidazo en el que, a pesar de sufrir más de la cuenta, se impusieron y levantaron el trofeo.

Después de perder el primer set por 6-3, la dupla reaccionó rápidamente incluso estando a un tiebreak de perderlo. Es que en el segundo capítulo ganaron por 7-6 (4) y el tercero lo cerraron con un 7-5 contra los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury. El Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows fue el escenario donde Zeballos escribió otra vez su nombre en la historia con una victoria que también se convirtió en revancha, debido a que años antes habían tenido la posibilidad de consagrarse contra otros rivales y quedaron en las puertas en 2019 cuando cayeron a mano de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Horacio Zeballos, campeón del US Open 2025 junto a Marcel Granollers

"Fue una batalla asombrosa. Es muy difícil cuando en este tipo de partidos hay un ganador y un perdedor. Lo merecimos los dos y felicitamos honestamente a nuestros rivales. Le agradezco a Marcel por estas dos semanas y por el tiempo que pasamos afuera de la cancha", aseguró el argentino que viajará al país para sumarse al combinado nacional de la Copa Davis para afrontar la serie contra Países Bajos el próximo fin de semana.

Por otro lado, su compañero también habló tras el partido y agradeció al equipo teniendo en cuenta que "fueron semanas desafiantes desde la salud y el aspecto físico". A su vez, dejó un mensaje para los médicos y fisios que trabajaron junto a él. Sin dudas, el año 2025 no deja de darles alegrías y lo hecho hasta el momento es un claro ejemplo. Además del título del US Open conseguido este sábado, la dupla también se alzó con el título de Roland Garros en Francia, lo cual no es un detalle menor. Cabe destacar que levantaron tres match points en su contra y les sirvió para dar vuelta el encuentro para luego quedarse con la victoria.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers, campeones en el US Open

El logro histórico de Horacio Zeballos en el tenis argentino

El marplatense sigue dejando huellas en el deporte a nivel nacional y lo hecho este sábado es un paso más para su gigante carrera. De hecho, vuelve a escribir su nombre entre los grandes que ganaron al menos un Grand Slam en singles en la historia como es el caso de Guillermo Vilas, Gastón Gaudio, Juan Martín del Potro en la rama masculina como también Gabriela Sabattini, Paola Suárez y Gisela Dulko a nivel femenino, además de Gustavo Fernández en el tenis adaptado que ganó cinco trofeos.