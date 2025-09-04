Con 40 años, Horacio Zeballos alcanzó un logro histórico para el tenis argentino en el Us Open

Una vez más, el tenis argentino tuvo una muy buena noticia y mantiene viva su esperanza de tener un campeón en el Us Open. En este caso, Horacio Zeballos,que ya tiene 40 años, logró junto al español Marcelo Granollers imponerse en los cuartos de final y clasificarse a las semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Lograron imponerse ante el alemán Constantino Frantzen y el neerlandés Robin Haase en un partido que duró casi dos horas, con un marcador final de 7-5, 3-6 y 6-3.

El batacazo de la dupla hispano-argentina, que supo ocupar el primer puesto en el ranking mundial, llegó luego de 120 minutos de juegos en las que tuvo que esforzarse más de la cuenta para quedarse con el partido. En el primer set la balanza se inclinó en favor del argentino y el español en 7-5. Más tarde, ya en el segundo set, la pareja europea tuvo mayor claridad en los momentos claves y le ganó 6-3 forzando así un momtno decisivo.

En este punto, a pesar de algunos intentos de remontada por parte de Horacio Zeballos y Marcel Granollers, finalmente perdió esa manga que, finalmente, tuvo en el tercer set una definición total. Allí la pareja hispanoamericana venció nuevamente y lo hizo con un 6-3 que incluyó una muy buena actuación del jugador argentino. Este triunfo les permite avanzar a semifinales, donde serán el último equipo con representación argentina en competencia.

En la próxima instancia, Zeballos y Granollers se enfrentarán a los estadounidenses Robert Cash y James Tracy. Este par norteamericano también viene en buen nivel tras eliminar a la dupla francesa formada por Sadio Doumbia y Fabien Reboul por 6-1 y 7-6 (9-7), en un partido disputado la misma noche.

El triunfo del canadiense en cuartos de final

El canadiense Felix Auger-Aliassime venció el miércoles en un emocionante partido al australiano Álex de Miñaur por 4-6, 7-6(7), 7-5 y 7-6(4) en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, dando un paso más en su renacimiento en el último gran torneo del año.

El preclasificado 25 ha tenido problemas de lesiones y bajas de confianza desde su irrupción en las semifinales del Abierto de Estados Unidos hace cuatro años, pero llevó su mejor nivel al estadio Arthur Ashe al conectar 22 aces y 51 tiros ganadores.