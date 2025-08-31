Etcheverry y Ugo Carabelli le dan una alegría al tenis argentino en el US Open

Enorme triunfo del tenis argentino en el US Open este domingo 31 de agosto.

El tenis argentino obtuvo un gran triunfo en el US Open, el último Grand Slam del año que se está disputando en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. A pesar de que ya no quedan representantes nacionales en singles (ni masculinos ni femeninos), la dupla conformada por Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli superó a la pareja del neerlandés Sander Arends y el británico Luke Johnson por 7-5 y 7-6 (6) para meterse en la tercera ronda del certamen.

A pesar de haber quedado rápidamente eliminados en la rama individual (Carabelli, justamente, cayó en primera ronda ante Etcheverry y el platense quedó eliminado en la siguiente instancia contra el checo Jiří Lehečka), ambos ahora se juntaron en equipo para jugar los dobles en el circuito estadounidense. Ya habían competido en Wimbledon en julio de este año, aunque sin éxito: perdieron en su presentación contra el alemán Hendrik Jebens y el francés Albano Olivetti por 6-4 y 6-4.

En esta ocasión, los dos jugadores argentinos, ambos de 26 años y amigos cercanos desde su infancia, obtuvieron su primera victoria como dupla en un Grand Slam en su debut en el US Open al vencer al bosnio Damir Džumhur y al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-1, 6-7 (3) y 6-3. Ahora, tras superar a Johnson y Arends, enfrentarán en tercera ronda al ganador del duelo entre Constantin Frantzen (GER) y Robin Haase (NED) vs. Albano Olivetti (FRA) y Orlando Luz (BRA), por un lugar en los octavos de final.

Etcheverry y Carabelli, ambos eliminados en singles, buscarán revancha en los dobles masculinos.

Los otros tenistas argentinos que compiten en dobles del US Open

A Etcheverry y Carabelli se les pueden sumar Andrés Molteni y Máximo González, quienes el lunes 1 de septiembre se cruzarán con el neerlandés Jean-Julien Rojer y el canadiense Cleeve Harper en la segunda ronda. Por su parte, Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers harán lo propio con los locales Mackenzie McDonald y Ethan Quinn, buscando mejorar la marca de alcanzar los cuartos de final que lograron en la pasada edición.

¿Cómo le fue a los tenistas argentinos en los singles del US Open?