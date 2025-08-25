Triunfazo de Tomás Etcheverry para el tenis argentino en el debut en el US Open 2025

Tomás Etcheverry se convirtió este domingo en el primer argentino clasificado a la segunda ronda de la edición 2025 del US Open, el último Grand Slam del 2025. El tenista platense de 26 años enfrentó a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en la cancha 10 de Flushing Meadows y se impuso con autoridad por 6-3, 6-2 y 6-0, en una hora y 45 minutos de partido. Ahora, se medirá en la siguiente instancia con el checo Jiří Lehečka, número 21 del mundo, quien superó al croata Borna Coric en su presentación.

'Tomi' comenzó jugando de gran manera y obtuvo un quiebre apenas inició el encuentro para ponerse 3-0 arriba. A base de un buen trabajo desde la línea de fondo y con pocos errores no forzados manejó a su ritmo el parcial, y si bien Carabelli llegó a romperle el servicio en una ocasión selló el 6-3 a su favor tras 40 minutos de duelo. En la continuación, las acciones se mantuvieron parejas hasta el 2-2: Etcheverry, actual 59° del ranking ATP, ganó los cuarto puntos siguientes y cerró un 6-2 que lo dejaba a un paso de una importante victoria.

En el último parcial, Etcheverry continuó con su juego arrollador y no dejó ni una sola chance a su compatriota: en poco más de media hora, ganó por 6-0 sin ceder ni un solo punto para sentenciar el cruce por la primera ronda del circuito estadounidense. Este triunfo resulta fundamental para él no sólo para mejorar la imagen que dejó en sus últimas competiciones (cayó en segunda ronda del Masters 1000 de Toronto frente a Francisco Cerúndolo y tuvo el mismo resultado en el Masters de Cincinnati ante el canadiense Felix Auger-Aliassime) sino también pare defender los 100 puntos en la clasificación que obtuvo el año pasado al alcanzar la tercera ronda del certamen neoyorquino.

Mariano Navone quedó eliminado en primera ronda tras jugar un partidazo en el US Open

En el otro duelo con protagonista argentino de la jornada, "La Nave" perdió ante el estadoundiense Marc Giron (55°) por 0-6, 5-7, 6-4, 7-5 y 4-6 tras batallar durante cuatro horas y doce minutos de juego. A pesar de que lo venció hace menos de una semana en Winston-Salem, el bonaerense no pudo con el local y se despidió tempranamente del Abierto de Estados Unidos.

¿Cuándo juegan los tenistas argentinos en la primera ronda del US Open?