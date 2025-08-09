Etcheverry dio todo pero no pudo dar el batacazo en el Masters 1000 de Cincinnati

El tenis argentino sufrió otro golpe durante el Masters 1000 de Cincinnati y solo quedan dos representantes en segunda ronda.

El tenis argentino tuvo la primera mala noticia este sábado en el Masters 1000 de Cincinnati. Tomás Etcheverry, 58° en el ranking en vivo de la ATP, cayó ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-2 y 7-6 (3) por la segunda ronda del torneo estadounidense, en una hora y 57 minutos de juego.

El marplatense, que venía de remontar un tremendo encuentro en el debut frente a Juncheng Shang (109°) por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4, no pudo dar el batacazo contra Auger-Aliassime que, si bien no viene teniendo una destacada temporada, sacó a relucir un gran tenis sobre la superficie que mejor le cae a su juego.

Uno de los aspectos clave del partido fue que Etcheverry no pudo quebrar ninguna las cuatro opciones que tuvo del saque del canadiense, mientras que su rival lo hizo en dos de las cuatro oportunidades de las que contó. Además, la otra diferencia estuvo en los tiros ganadores, ítem en el que el norteamericano conecto 30 y el argentino 10.

Ahora Tomás se enfocará en la preparación para el US Open, último Grand Slam de la temporada ATP, que disputará entre del 24 de agosto al 7 de septiembre en Estados Unidos, en cancha rápida, sobre el complejo de Flushing Meadows.

Cabe recordar que, el tenista, de 26 años, platense de 26 años, comenzará a trabajar con Javier Frana, entrenador argentino de Copa Davis, luego de que la Asociación Argentina de Tenis (AAT) activara un protocolo interno de apoyo destinado a los jugadores argentinos, diseñado para brindar asistencia profesional en momentos de transición, luego de que el tenista dejara a su antiguo coach.

Ugo Carabelli y Comesaña, los argentinos que quedan con vida en Cincinatti

Camilo Ugo Carabelli regresó al circuito de tenis con una sonrisa después de haberse retirado por lesión en Toronto. El argentino, número 47 del ranking de la ATP, venció a Kei Nishikori (65°) por 7-5 y 6-3 en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinatti, en una hora y 37 minutos de juego.

Al oriundo de Buenos Aires, que en el Masters 1000 de Canadá se vio forzado a abandonar frente al español Roberto Carballés Baena, se lo observó recuperado de su lesión en el hombro y despachó con contundencia a Nishikori, experimentado jugador japonés de 35 años.

Francisco Comesaña, por su parte, dejó en el camino al español Jaume Munar por 6-4 y 6-4, en un partido que estuvo cercano a las dos horas de duración. El marplatense enfrentará a Luciano Darderi, por la segunda ronda y, en caso de una victoria, alcanzará por primera vez la tercera fase de un torneo Masters 1000.

Previamente, Mariano Navone había caído a manos del australiano Adam Walton por 6-4; 6(3)-7(7) y 1-6, mientras que Thiago Tirante fue derrotado en la priemra fase, tras pasar la qualy, por 6-4 y 7-6 (5) frente al italiano Luca Nardi (98°).

En el cuadro femenino, la argentina Solana Sierra cayó también en primera ronda este viernes ante la estadounidense Emina Bektas (299ª) por 6-3 y 7-5 en 1h17m de juego.