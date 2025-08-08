Ugo Carabelli volvió de su lesión y avanzó en el Masters 1000 de Cincinatti

Ugo Carabelli continúa su mejora en el circuito: el argentino debutó en el Masters 1000 de Cincinnati ante el experimentado Kei Nishikori.

Camilo Ugo Carabelli regresó al circuito de tenis con una sonrisa después de haberse retirado por lesión en Toronto. El argentino, número 47 del ranking de la ATP, venció a Kei Nishikori (65°) por 7-5 y 6-3 en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinatti, en una hora y 37 minutos de juego.

Al oriundo de Buenos Aires, que en el Masters 1000 de Canadá se vio forzado a abandonar frente al español Roberto Carballés Baena, se lo observó recuperado de su lesión en el hombro y despachó con contundencia a Nishikori, experimentado jugador japonés de 35 años.

En la primera manga, Ugo Carabelli tuvo una alta efectividad de puntos ganados con su primer saque (74%), pero la diferencia llegó gracias a las dos veces que quebró el saque del nipón, quien no mostró su mejor versión desde el fondo de la cancha para superar a un rival sólido.

En el segundo set, el argentino volvió a romper rápidamente el servicio del asiático y mantuvo la diferencia hasta el final del match por la baja cantidad de errores no forzados: solo 1. Además, otro ítem sobresaliente de Camilo que no le permitió break points a Nishikori y liquidó la historia para meterse en segunda ronda, instancia en la que se enfrentará a Ben Shelton (5°), reciente ganador en Toronto.

Por otro lado, Thiago Tirante (135°) cayó ante al italiano Luca Nardi (97°) en primera ronda por 6-4 y 7-6, mientras que esta misma tarde, por la misma ronda, Francisco Comesaña se medirá contra el español Jaume Munar (51°), Mariano Navone (77°) ante el ruso Daniil Medvedev, ex número 1 del mundo, y Solana Sierra (72°), que ingresó al cuadro principal como lucky looser, irá ante Iva Jovic (88°), estadounidense de 17 años.

La gran remontada de Tomás Etcheverry en el Masters de Cincinnati

Tomás Etcheverry dio vuelta un gran partido y derrotó en la primera ronda del Masters de Cincinatti 6-7, 7-5 y 7-6 ante Shang Jucheng, pero también fue noticia porque, antes de este partido, finalizó de común acuerdo el vínculo con su entrenador Horacio de la Peña, motivado por la irregularidad y los malos resultados que marcaron su 2025. Sobre esto se conoció que la AAT tomó una sorpresiva decisión con un protocolo innovador.

El platense, de 26 años, trabajaba desde fines del año pasado con el 'Pulga', pero su objetivo de afianzarse en los primeros puestos del ranking mundial no fue alcanzado en este primer semestre; ahora, incluso, perdió posiciones y se encuentra 60 en el escalafón. A raíz de esta impactante decisión, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) activó un protocolo interno de apoyo destinado a los jugadores argentinos, diseñado para brindar asistencia profesional en momentos de transición por parte de Javier Frana, capitán del equipo de Copa Davis.

La AAT consensuó los lineamientos bajo los cuales el capitán del equipo argentino colaborará con Etcheverry (quien se encuentra disputando el Masters de Cincinnati) hasta que atraviese esta etapa de transición y consiga un nuevo entrenador. “Este sistema representa una ayuda para nuestros jugadores, de modo que no tengan que salir a buscar de forma desesperada un reemplazo en caso de quedarse sin entrenador en algún momento importante de la temporada. En el caso puntual de Tomás, lo acompañaré esta semana en Cincinnati y, en caso de ser necesario, también en el US Open, donde estaré presente con mis funciones habituales como capitán”, expresó Frana