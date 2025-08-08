La AAT aplicó un innovador protocolo para apoyar a Tomás Etcheverry, quien trabaja sin entrenador desde el pasado 22 de julio.

Tomás Etcheverry venció en la primera ronda del Masters de Cincinatti 6-7, 7-5 y 7-6 ante Shang Jucheng, pero también fue noticia porque, antes de este partido, finalizó de común acuerdo el vínculo con su entrenador Horacio de la Peña el pasado 22 de julio, motivado por la irregularidad y los malos resultados que marcaron su 2025. Sobre esto se conoció que la AAT tomó una sorpresiva decisión con un protocolo innovador.

El tenista platense de 26 años trabajaba desde fines del año pasado con el 'Pulga', pero su objetivo de afianzarse en los primeros puestos del ranking mundial no fue alcanzado en este primer semestre; ahora, incluso, perdió posiciones y se encuentra 60 en el escalafón. A raíz de esta impactante decisión, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) activó un protocolo interno de apoyo destinado a los jugadores argentinos, diseñado para brindar asistencia profesional en momentos de transición por parte de Javier Frana, capitán del equipo de Copa Davis.

La separación de 'Tomi' y su coach el mismo día que quedó eliminado en la primera ronda del Abierto de Generali (Austria) provocó que entrara en vigencia un procedimiento consensuado en el mes de mayo por Frana y los jugadores con mayores posibilidades de ser convocados (y en condición de elegibles) para el certamen internacional, en el cual el combinado albiceleste disputará su próximo compromiso en septiembre cuando visite a Países Bajos por un lugar en el Final 8.

Los lineamientos del protocolo de la AAT: cómo ayudará Frana a Etcheverry en esta nueva etapa

La AAT consensuó los lineamientos bajo los cuales el capitán del equipo argentino colaborará con Etcheverry (quien se encuentra disputando el Masters de Cincinnati) hasta que atraviese esta etapa de transición y consiga un nuevo entrenador. “Este sistema representa una ayuda para nuestros jugadores, de modo que no tengan que salir a buscar de forma desesperada un reemplazo en caso de quedarse sin entrenador en algún momento importante de la temporada. En el caso puntual de Tomás, lo acompañaré esta semana en Cincinnati y, en caso de ser necesario, también en el US Open, donde estaré presente con mis funciones habituales como capitán”, expresó Frana.

Cuáles son los lineamientos del nuevo protocolo de la AAT

Asistencia en competencias por un máximo de cuatro semanas.

Siempre que el jugador lo requiera y el capitán se encuentre disponible, la asistencia podrá extenderse a entrenamientos en Buenos Aires por un periodo más prolongado.

La asistencia particular a un jugador no alterará el rol del capitán durante una gira oficial.

Si el jugador asistido enfrentase a otro tenista argentino, el capitán se mantendrá absolutamente al margen de la estrategia del partido y presenciará el mismo desde una posición neutral.

Cuándo juega Tomás Etcheverry en el Masters de Cincinnati

El bonaerense, número 60 en el ranking ATP, enfrentó este jueves al chino Shang Juncheng por la primera ronda del Masters de Cincinnati. El encuentro se suspendió sobre el final del segundo set, el cual estaba igualado 5-5; en el primero, Etcheverry cayó 7-6 (5) tras perder forma insólita en el tie-break, en el que arrancó con una ventaja de cuatro puntos.