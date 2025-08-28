Batacazo contra Cerúndolo en el US Open ante el 435° en un insólito partido

Cerúndolo y fuerte golpe en el tenis: el argentino cayó por la segunda ronda del US Open ante un jugador que provenía de la qualy.

El tenis argentino tuvo este jueves un fuerte golpe en el US Open. Por la segunda ronda del último Grand Slam del año, Francisco Cerúndolo cayó ante el suizo Leandro Riedi (435°) con un marcador de 6-3, 6-4, 4-6, 4-6 y 6-2 y en 3 horas y 35 minutos de juego, en un partido que tuvo para cerrar en varios momentos.

Cerúndolo, único argentino que continuaba con vida en el torneo de Flushing Meadows, arrancó de mayor a menor frente al proveniente de la qualy. En la primera manga, impuso condiciones con su tremenda derecha (8 tiros ganadores), quebró el saque del europeo en la única chance que tuvo y salvó los 7 break points en contra con su saque, situación que fue clave para llevárselo por 6-3.

En el segundo set, el bonaerense, que venía de dar remontar un partido épico frente a Matteo Arnaldi en primera ronda, volvió a ser efectivo y rompió el servicio de Rieda en la primera oportunidad que tuvo. Aunque tuvo la misma cantida de winners que errores no forzados (11), el argentin mejor ubicado en el ranking de la ATP se mostró sólido con su saque y no le dio al suizo chances de quiebre.

En el tercer parcial, "Cisco" comenzó rompiendo el servicio, pero su oponente rápidamente recuperó el break y el trámite del match se volvió más parejo, con ambos cometiendo más errores que antes. Sin embargo, cuando Francisco sacaba 4-5, Riedi presionó desde la devolución y tuvo recompensa, estirando el partido.

En el cuarto set, el nacido en Frauenfeld, que su mejor ranking fue 117° en 2024, volvió a ratificar su buen momento al romper el saque del argentino y adelantarse 3-1 en el marcador. Si bien Francisco recuperó el break y se puso 3-4, a partir de allí el suizo fue más estable, rompió otra vez el servicio y alargó el partido a un quinto set.

En la manga definitiva, con ambos jugadores con visibles muestras de cansancio, Cerúndolo pegó primero al romper el saque y ponerse 2 a 1 en el score, pero, una vez más, Riedi reaccionó con dos quiebres posteriores, ganó 5 games consecutivos y se llevó épica victoria por 6-2.

La gran noticia que recibió el equipo argentino de Copa davis sobre Países Bajos

La Selección Argentina recibió una gran noticia a mediados de agosto, en la previa a la serie frente a Países Bajos por la Copa Davis 2025 de tenis, por la segunda ronda de las clasificaciones. El equipo comandado por Javier Frana tendrá un duelo durísimo contra el vigente subcampeón del máximo torneo de naciones de este deporte y ambas delegaciones ya definieron oficialmente a sus respectivos representantes en la cancha.

El equipo neerlandés no podrá contar su mejor jugador en la actualidad: Tallon Grieskpoor (32° en el ranking mundial de singles de la ATP). Consultado al respecto de esta inesperada ausencia, el capitán Paul Haarhuis declaró a pura sinceridad: “Desafortunadamente, Tallon no estará disponible para la Davis, pero con Botic (van de Zandschulp) y Jesper (de Jong) contamos con dos jugadores muy buenos, que ya han demostrado su calidad en numerosas ocasiones".

Con la baja de Grieskpoor (32°) confirmada oficialmente, los representantes neerlandeses para los duelos individuales serán De Jong (79°), Van de Zandschulp (92°) y Guy den Ouden (157°). Mientras tanto, los doblistas elegidos fueron Sander Arends (25°) y Sem Verbeek (43°), una de las mejores duplas nacionales que se pueden presentar en el circuito de la ATP hoy.

Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis: fecha, hora, lugar, TV en vivo y streaming

Gran parte de la delegación argentina emprenderá el camino rumbo a la ex Holanda el 7 de septiembre y contará con cuatro días de preparación para la serie que tendrá lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 del mencionado mes desde las 9 de la mañana (hora argentina), con la televisación de TyC Sports y DSports. El streaming online correrá por las cuentas de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Los encuentros tendrán lugar en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3855 espectadores que está ubicado en la ciudad de Groningen, la cual se encuentra a 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital neerlandesa.

El equipo de Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis 2025

El capitán Frana eligió a los siguientes compatriotas: