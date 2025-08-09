Thiago Tirante realizó una dura denuncia al llegar a México: "Corrupción"

El tenista Thiago Tirante denunció corrupción y abuso de autoridad al llegar a un aeropuerto de México con un fuerte comunicado.

Thiago Tirante, tenista argentino ubicado 135° en el ranking de la ATP, realizó una contundente denuncia en redes sociales a la que calificó como "corrupción" y "abuso de poder" al llegar al Aeropuerto Internacional de Cancún, en México, luego de su participación en el Masters 1000 de Cincinnati.

Después de ser eliminado en la primera ronda del torneo estadounidense, el platense viajó hacia México pero, en su arribo al aeropuerto, contó el destrato que vivió con el personal de seguridad aeroportuario, quien suele incurrir en este tipo de prácticas agresivas.

“Al llegar con mis valijas, fui apartado para revisión. Al abrirlas, encontraron rollos de cuerda para raqueta (mi herramienta de trabajo). Les expliqué que son parte de mi equipamiento laboral, pero me dijeron que ‘no lo consideraban bienes personales’”, se lee en la primera parte de la historia que publicó Tirante en Instagram.

Y luego, agrega: "A partir de ahí, el trato fue pésimo. Me dijeron que tenía que pagar un 19% de ‘impuestos’ sobre el valor de las cuerdas. Cuando pedí que me mostraran la ley o el documento donde eso estaba estipulado, me respondieron que si no pagaba me retendrían el pasaporte. Ante esa amenaza y sin ninguna explicación legal, no tuve más opción que pagar”.

Visiblemente indignado por la situación que le tocó pasar, la cual describió como abuso de autoridad, Thiago fue aún más allá con su enojo y expresó en el comunicado: “Esto es corrupción. Esto es abuso de autoridad. Y es inaceptable tener que pasar por esto”.

Tirante viajó hacia la ciudad mexicana para disputar el Challenger de Cancún 125, el cual le servirá de preparación al US Open, que se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre en Estados Unidos y será el último Grand Slam de la temporada.

Ugo Carabelli y Comesaña avanzaron en el Masters 1000 de Cincinatti

Camilo Ugo Carabelli regresó al circuito de tenis con una sonrisa después de haberse retirado por lesión en Toronto. El argentino, número 47 del ranking de la ATP, venció a Kei Nishikori (65°) por 7-5 y 6-3 en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinatti, en una hora y 37 minutos de juego.

Al oriundo de Buenos Aires, que en el Masters 1000 de Canadá se vio forzado a abandonar frente al español Roberto Carballés Baena, se lo observó recuperado de su lesión en el hombro y despachó con contundencia a Nishikori, experimentado jugador japonés de 35 años.

Francisco Comesaña, por su parte, derrotó al español Jaume Munar por 6-4 y 6-4, en un partido que estuvo cercano a las dos horas de duración. El marplatense enfrentará a Luciano Darderi, por la segunda ronda y, en caso de una victoria, alcanzará por primera vez la tercera fase de un torneo Masters 1000.

Por oro lado, Tomás Etcheverry, que viene de eliminar al chino Shang Juncheng, este jueves se medirá frente al canadiense Felix Auger-Aliassime (23°) por segunda ronda, mientars que Sebastián Báez, por la misma instancia, chocará ante el canadiense Gabriel Diallo (30°), luego de haber dejando en el camino al belga David Goffin.