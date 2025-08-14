El jugador argentino, Francisco Comesaña tuvo un final muy duro en el Masters 1000 de Cincinatti. El jugador nacional cayó 6-2 y 6-3 ante Andrey Rublev después de haber batallado en los octavos de final del torneo que se juega en Estados Unidos. El partido le dejó un sabor amargo, pero tuvo una gran tarea que lo posibilitó ser uno de los mejores jugadores de la actualidad nacional.

El jugador de Mar del Plata, a raíz de este torneo, fue convocoado para representar a Argentina por primera vez en la Copa Davis. De esta manera, se lo nota como un premio a su proyección y, principalmente, al progreso que está realizando en el circuito. Más allá de la caída, el balance muestra que el jugador argentino tuvo un gran torneo en Estados Unidos a pesar de haber caído.

El partido se llevó adelante en la Cancha 3 del Lindner Family Tennis Centre y, una vez más, marcó la diferencia entre el jugador de Mar del Plata y el número 11 del mundo. Rublev demostró que está, actualmente, por encima del jugador argentino y lo derrumbó sin ceder oportunidades de quiebre en el primer sets por un 6-2 que fue letal. Por otro lado, en el segundo set Comesaña intentó ser un poco más profundo y tomar la iniciativa de los ataques pero nuevamente el jugador euroasiático se mantuvo firme y con solvencia para mantener el 6-3 definitivo.

Más allá de este resultado, lo más importante será que a partir del próximo lunes va a tener la mejor clasificación de su carrera. En este punto, Francisco Comesaña viene logrando un gran nivel. Estuvo en las las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, donde venció a figuras de la talla de Alexander Zverev, y los cuartos de final en Gstaad y Bucarest.

Comesaña convocado a la Copa Davis 2025: el comunicado de la Asociación Argentina de Tenis

A Francisco Comesaña le llegó el llamado más esperado: fue convocado por primera vez para representar a la Argentina en la Copa Davis, en la serie ante Países Bajos el 12 y 13 de septiembre correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers 2025.

Francisco Cerúndolo (N°23 ATP), Tomás Etcheverry (58) y los doblistas Horacio Zeballos (7) y Andrés Molteni (21) son los otros convocados por el capitán Javier Frana. La del marplatense en lugar de Mariano Navone será la única modificación respecto al equipo que en febrero venció a Noruega en condición de visitante.

De 24 años y número 71 del ranking ATP (54 en la clasificación en vivo), Comesaña atraviesa un gran presente: este martes superó al estadounidense Reilly Opelka y se instaló en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde es el único argentino en carrera. Este miércoles por la tarde se enfrentará al ruso Andrey Rublev. En su haber cuenta con diez títulos profesionales, tres del ITF World Tennis Tour y siete del ATP Challenger Tour.

Así lo definió el capitán albiceleste: “Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y una muy buena energía. Además, es un jugador que tiene muchísimas virtudes, que es muy versátil, que tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Es por eso que ha podido jugar en distintas superficies con mucho éxito, ya sea en césped, cemento o polvo de ladrillo. Su gran profesionalismo, pasión, compromiso y su constante entrega le han permitido no solamente crecer, sino también afianzarse cada vez más en la parte alta del circuito”.