Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati: cuántos títulos tiene

Carlos Alcaraz regresó a la competición este domingo en el Masters 1000 de Cincinnati tras perder la final de Wimbledon ante Jannik Sinner. El tenista español, número dos del mundo, venció al bosnio Damir Dzumhur por 6-1, 2-6, 6-3 en su debut en Ohio. Esta victoria marca su duodécima consecutiva en torneos Masters 1000, extendiendo la mejor racha de su carrera en esta categoría.

¿Cuántos títulos tiene Alcaraz?

En su historial particular en Cincinnati, Alcaraz todavía no logró ganar el torneo, y su mejor rendimiento fue llegar a la final en 2023, cuando cayó ante Novak Djokovic en tres sets. Así, este es uno de los pocos torneos de esta categoría que aún no forma parte de su palmarés. Esta será su quinta participación en el torneo de Ohio, buscando mejorar su mejor resultado hasta la fecha.

Después, el murciano de 22 años llega a Cincinnati con 17 títulos en su carrera profesional. Sus cinco conquistas de 2025 lo convierten en el jugador más exitoso de la temporada actual. Entre sus logros más destacados figuran cinco títulos de Grand Slam, incluyendo su reciente triunfo en Roland Garros donde derrotó a Sinner en una final épica de cinco horas y 29 minutos. También cuenta con siete trofeos de Masters 1000, siendo los más recientes los de Monte-Carlo y Roma en esta temporada.

El español ha mostrado una solidez notable en los Masters 1000, categoría en la que acumula 79 victorias en su carrera y mantiene un invicto de 12 partidos consecutivos. Su próximo rival será el serbio Hamad Medjedovic, ubicado en el puesto 72 del ranking ATP.

La temporada 2025 ha sido extraordinaria para Alcaraz, quien lidera el circuito ATP con 50 victorias y cinco títulos. Además de sus conquistas en Monte-Carlo, Roma y Roland Garros, también se adjudicó el ATP 500 de Rotterdam y el Queen's. Su porcentaje de efectividad del 90,4% lo posiciona como el tenista más exitoso del año según el índice de victorias y derrotas de la ATP. Esta marca lo convierte en el primer jugador masculino en superar las 50 victorias durante cuatro temporadas consecutivas desde Novak Djokovic entre 2013 y 2016.

El Masters 1000 de Cincinnati representa una oportunidad para Alcaraz de conquistar su octavo título en esta categoría y el tercero de la temporada. El español mantiene una rivalidad intensa con Sinner, quien defiende el título en Ohio tras vencer a Frances Tiafoe en la final de 2024. Ambos tenistas han protagonizado algunos de los mejores partidos del año, incluyendo la final de Wimbledon donde el italiano se impuso en cuatro sets. La expectativa es alta para un posible reencuentro en la final de Cincinnati, que sería el noveno enfrentamiento entre ambos en su carrera.

Con una trayectoria meteórica que incluye 12 títulos denominados "Grandes Títulos" (Grand Slams, Masters 1000, ATP Finals y medallas olímpicas), Alcaraz mantiene una ventaja significativa sobre Sinner en esta clasificación especial. Su participación en Cincinnati será crucial para mantener el liderazgo en victorias y títulos de la temporada, así como para prepararse para el US Open, donde buscará defender su posición como uno de los candidatos principales al título. El torneo de Ohio se desarrolla del 7 al 18 de agosto, siendo el último Masters 1000 antes del último Grand Slam del año.