Copa Davis: con Zeballos y Molteni en dobles, Argentina venció a Países Bajos y se metió en el Final 8

Argentina le ganó a Países Bajos y clasificó al Final 8 de la Copa Davis

Argentina se impuso en el dobles por 6-3 y 7-5 contra Países Bajos y se metió en el Final 8 de la Copa Davis en un verdadero partidazo de la dupla conformada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni contra Sander Arends y Boltic van de Zandschulp. Tras ganar el primer set por 6-4 después de quebrarle el saque al conjunto neerlandés, el seleccionado nacional sufrió de más en el segundo y cerró un encuentro apasionante tras revertir la ventaja obtenida por el dueño de casa. La definición del mencionado certamen internacional será entre el 18 y el 23 de noviembre en el BolognaFiere de Bolonia, Italia.

Este resultado se sumó a las victorias conseguidas por Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo de este viernes contra Jesper de Jong y van de Zandschulp, respectivamente. Ahora el combinado nacional buscará otra vez levantar el prestigioso trofeo dentro de dos meses.

El desnivel en el primer set se dio cuando Argentina ya ganaba 3 a 2 y quebró el saque del conjunto neerlandés para ponerse 4-2 y luego cerrarlo 6-3 quedando a un paso del objetivo. Sin embargo, el dueño de casa reaccionó en el segundo capítulo para igualar las acciones. A pesar del doble break point que tuvo el seleccionado albiceleste antes no logró ganarlo dejando pasar una chance única para acercarse al triunfo.

Países Bajos quedó arriba 4-2 tras ganar un quiebre para encaminarse a ganar el set aunque no la tuvo fácil cuando estuvo 5-3 arriba y lo sucedido fue determinante. El conjunto argentino tuvo otra vez la oportunidad para quebrar en reiteradas ocasiones y finalmente lo logró para quedar 5-4 con el saque en favor de Horacio Zeballos, con el que emparejaron 5-5. Posteriormente llegó un nuevo quiebre para Argentina (6-5) y lo definió en el game siguiente para sellar el resultado final 7-5, con el que selló su pase a Bolonia para el mes de noviembre..

Cómo está el historial entre Argentina y Países Bajos

El historial entre ambos países favorece claramente a Argentina. El único antecedente se remonta a 2009, cuando el equipo nacional se impuso por un contundente 5-0 en el Estadio Mary Terán de Weiss sobre polvo de ladrillo. Aquella serie se disputó tras la dolorosa final perdida ante España en Mar del Plata en 2008. Las condiciones actuales son completamente diferentes, con cancha rápida bajo techo y un contexto competitivo distinto para ambas selecciones.

Copa Davis 2025 - Argentina vs Países Bajos: fechas y horarios

Viernes 12 de septiembre

Tomás Etcheverry 6-4 y 6-4 a Jesper de Jong.

Francisco Cerúndolo 7-6 y 6-1 a Botic van de Zandschulp.

Sábado 13 de septiembre

Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Botic van de Zandschulp (Dobles)

A continuación (si es necesario): Francisco Cerúndolo vs. Jesper de Jong (Single 3)

A continuación (si es necesario): Tomás Etcheverry vs. Botic van de Zandschulp (Single 4)

Los horarios corresponden a la República Argentina. La transmisión está a cargo de TyC Sports y DSports.