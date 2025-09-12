Sorpresa por lo que hizo Tomás Etcheverry en la Copa Davis en Argentina vs. Países Bajos

Copa Davis: Etcheverry le dio el primer punto a Argentina contra Países Bajos

Tomás Etcheverry se quedó con el primer partido de la serie entre Argentina y Países Bajos en el MartiniPlaza de Groningen tras realizar un gran partido contra el local Jesper de Jong al que le ganó 6-4 y 6-4 en la Copa Davis. A la espera de los cuatro encuentros restantes, el oriundo de La Plata ganó el primer set quebrándole el saque al dueño de casa en dos oportunidades y luego se quedó con el segundo, que por momentos fue ajustado cuando estuvo 3-3 pero también hubo quiebres para ambos.

Francisco Cerúndolo será el segundo argentino que competirá este viernes 12 de septiembre buscando un triunfo que los acerque aún más al Final 8 del torneo que tendrá lugar entre el 18 y el 23 de noviembre en el BolognaFiere de Bolonia, Italia. El local y vigente campeón espera a los siete restantes que se definirán este fin de semana y el combinado nacional está a un paso menos de alcanzar este objetivo. El triunfo de Etcheverry ilusiona, pero todavía quedan compromisos por disputar en suelo neerlandés.

Etcheverry le ganó a de Jong y le dio el primer punto a Argentina contra Países Bajos

Quien sacó la ventaja desde el principio fue el dueño de casa que se puso 1-0 en el primer set, pero el argentino no sólo ganó con su saque sino que luego quebró para pasar al frente 2-1. Sin embargo, de Jong igualó las acciones y tras un game para cada uno Etcheverry volvió a quebrar para más tarde quedarse con el primer 6-4 del día. Ya en el segundo set la historia fue similar pero el neerlandés levantó un match point cuando el argentino estaba 5-3 arriba y no lo pudo definir recién hasta el próximo cuando tras una definición pareja se quedó con el punto de la victoria con un ace.

Argentina presenta un equipo sólido encabezado por Cerúndolo, actual número 21 del ranking mundial ATP. El porteño será acompañado por Tomás Etcheverry como segundo singlista, quien superó en la decisión final a Francisco Comesaña. La dupla de dobles estará conformada por Horacio Zeballos, reciente campeón del US Open junto al español Marcel Granollers, y Andrés Molteni. Comesaña completa la nómina de cinco jugadores y vivirá su primera experiencia en Copa Davis.

El equipo argentino de Copa Davis para enfrentar a Países Bajos

Cómo está el historial entre Argentina y Países Bajos

El historial entre ambos países favorece claramente a Argentina. El único antecedente se remonta a 2009, cuando el equipo nacional se impuso por un contundente 5-0 en el Estadio Mary Terán de Weiss sobre polvo de ladrillo. Aquella serie se disputó tras la dolorosa final perdida ante España en Mar del Plata en 2008. Las condiciones actuales son completamente diferentes, con cancha rápida bajo techo y un contexto competitivo distinto para ambas selecciones.

Copa Davis 2025 - Argentina vs Países Bajos: fechas y horarios

Viernes 12 de septiembre

9:00 hs: Tomás Etcheverry vs. Jesper de Jong (Single 1)

A continuación: Francisco Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp (Single 2)

Sábado 13 de septiembre

9:00 hs: Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek (Dobles)

A continuación (si es necesario): Francisco Cerúndolo vs. Jesper de Jong (Single 3)

A continuación (si es necesario): Tomás Etcheverry vs. Botic van de Zandschulp (Single 4)

Los horarios corresponden a la República Argentina. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports.