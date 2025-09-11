Se sorteó Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis de tenis: días y horarios

Se sortearon los turnos de los cruces entre Argentina y Países Bajos para la Copa Davis de tenis.

Se sortearon los días y los horarios de los partidos entre la Selección Argentina y Países Bajos por la Copa Davis 2025 de tenis, en el marco de la segunda ronda de los qualifiers en Groningen. Los jugadores elegidos por el capitán Javier Frana en esta oportunidad fueron Francisco Cerúndolo (21° en el ranking mundial de la ATP), Tomás Etcheverry (64°) y Francisco Comesaña (61°) como singlistas, en tanto que los doblistas serán Horacio Zeballos (reciente campeón del US Open) y Andrés Molteni.

El azar determinó que el primer partido de esta llave fundamental en el territorio neerlandés lo protagonizarán "Tomi" Etcheverry vs. Jasper de Jong (79°). En tanto, en el segundo turno saltarán a la cancha "Fran" Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp (82°). Un día más tarde se disputará el dobles, con "Cebolla" Zeballos y Molteni vs. Sander Arends y Sem Verbeek. Por último, de ser necesario en esa misma jornada, chocarán Cerúndolo vs. De Jong y Etcheverry vs. Van de Zandschulp.

Días y horarios de Países Bajos vs. Argentina por la Copa Davis 2025 de tenis

Etcheverry vs. De Jong - Viernes 12 de septiembre a las 9 horas de Argentina. Cerúndolo vs. Van de Zandschulp - Viernes 12 de septiembre, a continuación del primer partido. Zeballos y Molteni vs. Arends y Verbeek - Sábado 13 de septiembre a las 9. A continuación, de ser necesario, Cerúndolo vs. De Jong. A continuación, de ser necesario, Etcheverry vs. Van de Zandschulp.

Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis: fecha, hora, lugar, TV en vivo y streaming

La serie tendrá lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 del mencionado mes desde las 9 de la mañana (hora argentina), con la televisación de TyC Sports y DSports. El streaming online correrá por las cuentas de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Los encuentros tendrán lugar en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3855 espectadores que está ubicado en la ciudad de Groningen, la cual se encuentra a unos 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital neerlandesa.

Países Bajos no cuenta con su mejor singlista

En la ex Holanda se bajó su mejor jugador en la actualidad: Tallon Grieskpoor (31° en el ranking mundial de singles de la ATP). Consultado al respecto de esta inesperada ausencia, el capitán Paul Haarhuis declaró a pura sinceridad: “Desafortunadamente, Tallon no estará disponible para la Davis, pero con Botic (van de Zandschulp) y Jesper (de Jong) contamos con dos jugadores muy buenos, que ya han demostrado su calidad en numerosas ocasiones".

Las otras series de la R2 de los qualifiers de la Copa Davis

Estados Unidos vs. República Checa.

Japón vs. Alemania.

Croacia vs. Francia.

Australia vs. Bélgica.

Hungría vs. Austria.

España vs. Dinamarca.

*Italia ya está clasificado a las finales porque será local.

¿Cuándo son las finales de la Copa Davis 2025?

El Final 8 se disputará entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia, Italia.