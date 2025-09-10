Francisco Comesaña rompió el silencio y se ilusionó en debutar con Argentina por Copa Davis: "Distinto"

Francisco Comesaña habló del llamado en Argentina y se ilusionó con debutar en Copa Davis: "Me imaginé entrando a la cancha y poniéndome la camiseta de Argentina".

En las últimas semanas de competencia, Francisco Comesaña se convirtió en una de las revelaciones del tenis argentino. El marplatense de 24 años, número 61 del mundo, alcanzó los octavos de final en el Masters de Cincinnati (instancia en la que cayó ante el ruso Andrey Rublev) y demostró un gran nivel en la competición que le valió su primera convocatoria para disputar la Copa Davis con la Selección Argentina. En la antesala del cruce frente a Países Bajos el próximo 12 y 13 de septiembre, charló con la Asociación Argentina de Tenis acerca de cómo estaba viviendo esta inédita experiencia.

El 'Tiburón', que viene de ser eliminado en la segunda ronda del US Open a manos del británico Cameron Norrie, compartió sus primeras sensaciones junto a sus compañeros mientras se prepara para representar al país: "Quiero disfrutar de ponerme la camiseta de Argentina, que en el momento en que la vi me pareció fuerte, pero sentí algo dentro mío que era distinto y es lindo. El equipo me recibió muy bien, la verdad es que agradezco que me hayan hecho parte tan rápido y tan fácil", expresó.

Además, habló sobre la posibilidad de tener su presentación oficial con el combinado nacional y se ilusionó: "La semana pasada antes de irme a dormir me imaginé entrando a la cancha y poniéndome la camiseta de Argentina. Me puede tocar como no; pero obviamente estoy dispuesto a dar mi máximo si me toca salir para representar al país, y si no desde afuera de la cancha alentaré a mis compañeros".

Comesaña y su curiosa historia con el número 10: "Tenemos con mi viejo una obsesión"

El tenista bonaerense contó una particular relación que tanto él como su padre, Agustín, tienen con un número que buscan en todas partes: "Tenemos con mi viejo una obsesión con el número '10'. Siempre que puedo intento sumar los números para ver si me dan '10': cuando elijo un locker o en los números de las habitaciones. Siento que es un número que nos identifica a mi papá y a mí". En caso de debutar, se convertiría en el jugador número 91 que lo hace para Argentina, "y el hecho de ser el jugador número 91 y que 9 más 1 sea 10 es una gran coincidencia. Así que capitán (por Javier Frana), ya sabés", cerró entre risas.

Comesaña convocado a la Copa Davis 2025: el comunicado de la Asociación Argentina de Tenis

A Francisco Comesaña le llegó el llamado más esperado: fue convocado por primera vez para representar a la Argentina en la Copa Davis, en la serie ante Países Bajos el 12 y 13 de septiembre correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers 2025.

Francisco Cerúndolo (N°23 ATP), Tomás Etcheverry (58) y los doblistas Horacio Zeballos (7) y Andrés Molteni (21) son los otros convocados por el capitán Javier Frana. La del marplatense en lugar de Mariano Navone será la única modificación respecto al equipo que en febrero venció a Noruega en condición de visitante.

De 24 años y número 71 del ranking ATP (54 en la clasificación en vivo), Comesaña atraviesa un gran presente: este martes superó al estadounidense Reilly Opelka y se instaló en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde es el único argentino en carrera. Este miércoles por la tarde se enfrentará al ruso Andrey Rublev. En su haber cuenta con diez títulos profesionales, tres del ITF World Tennis Tour y siete del ATP Challenger Tour.

Así lo definió el capitán albiceleste: “Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y una muy buena energía. Además, es un jugador que tiene muchísimas virtudes, que es muy versátil, que tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Es por eso que ha podido jugar en distintas superficies con mucho éxito, ya sea en césped, cemento o polvo de ladrillo. Su gran profesionalismo, pasión, compromiso y su constante entrega le han permitido no solamente crecer, sino también afianzarse cada vez más en la parte alta del circuito”.

El equipo argentino confirmado para jugar por la Copa Davis vs. Países Bajos.

El equipo de Argentina vs. Países Bajos para la Copa Davis 2025

El capitán Frana eligió a los siguientes compatriotas:

Singlistas: Francisco Cerúndolo (23°), Tomás Etcheverry (58°) y Francisco Comesaña (71°).

Doblistas: Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°).

Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis: fecha, hora, lugar, TV en vivo y streaming

Gran parte de la delegación argentina emprenderá el camino rumbo a la ex Holanda el 7 de septiembre y contará con cuatro días de preparación para la serie que tendrá lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 del mencionado mes desde las 9 de la mañana (hora argentina), con la televisación de TyC Sports y DSports. El streaming online correrá por las cuentas de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Los encuentros tendrán lugar en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3855 espectadores que está ubicado en la ciudad de Groningen, la cual se encuentra a 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital neerlandesa.