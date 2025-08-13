Sorpresa en el tenis argentino por lo que pasó con Francisco Comesaña

Francisco Comesaña recibió una grata noticia para su carrera mientras disputa el Masters 1000 de Cincinnati 2025 en Estados Unidos. En las últimas horas, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) confirmó que el oriundo de Mar del Plata será parte del equipo nacional que disputará la segunda ronda de la Copa Davis contra Países Bajos. De esta manera, integrará el elenco capitaneado por Javier Frana y ocupará el lugar de otro compatriota que no viajará para disputar la serie contra el equipo neerlandés.

El número 71 del ranking ATP actualmente reemplazará a Mariano Navone (78°), siendo así el único cambio con respecto a los que dejaron en el camino a Noruega en febrero de este año. Quienes también emprenderán vuelo para el singles serán Francisco Cerúndolo (23°) y Tomás Etcheverry (58°), junto a los doblistas Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°). Los partidos se llevarán a cabo a mediados de septiembre.

Comesaña convocado a la Copa Davis 2025: el comunicado de la Asociación Argentina de Tenis

A Francisco Comesaña le llegó el llamado más esperado: fue convocado por primera vez para representar a la Argentina en la Copa Davis, en la serie ante Países Bajos el 12 y 13 de septiembre correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers 2025.

De 24 años y número 71 del ranking ATP (54 en la clasificación en vivo), Comesaña atraviesa un gran presente: este martes superó al estadounidense Reilly Opelka y se instaló en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde es el único argentino en carrera. Este miércoles por la tarde se enfrentará al ruso Andrey Rublev. En su haber cuenta con diez títulos profesionales, tres del ITF World Tennis Tour y siete del ATP Challenger Tour.

Así lo definió el capitán albiceleste: “Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y una muy buena energía. Además, es un jugador que tiene muchísimas virtudes, que es muy versátil, que tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Es por eso que ha podido jugar en distintas superficies con mucho éxito, ya sea en césped, cemento o polvo de ladrillo. Su gran profesionalismo, pasión, compromiso y su constante entrega le han permitido no solamente crecer, sino también afianzarse cada vez más en la parte alta del circuito”.

El equipo argentino confirmado para jugar por la Copa Davis vs. Países Bajos

¿Cuándo juega Comesaña en el Masters 1000 de Cincinnati?

El argentino se medirá con el ruso Andrey Rublev (11°) el miércoles 13 de agosto del 2025 por los octavos de final, no antes de las 16.50 horas de Argentina.

Cómo es el plan del equipo argentino para la serie ante Países Bajos

Gran parte de la delegación argentina emprenderá camino rumbo al país europeo el 7 de septiembre y contará con cuatro días de preparación para la serie que tendrá lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 del mencionado mes desde las 9 de la mañana (hora argentina) con la televisación de TyC Sports y DSports. Los encuentros tendrán lugar en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3855 espectadores que está ubicado en la ciudad de Groningen, la cual se encuentra a 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital neerlandesa.