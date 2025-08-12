Batacazo de Francisco Comesaña para el tenis argentino en el Masters 1000 de Cincinnati

La impresionante victoria del 'Tiburón' ante el norteamericano Opelka en el cemento de Cincinnati.

Francisco Comesaña, número 71 del ranking ATP, fue protagonista de un nuevo batacazo en el Masters 1000 de Cincinnati. Este martes por la tarde, el marplatense de 24 años venció por 6-7 (4), 6-4 y 7-5 al local Reilly Opelka en dos horas y 56 minutos, en un duelo marcado por el intenso calor y una interrupción por lluvia de casi una hora. A pesar de descompensarse en mitad del partido y enfrentarse a uno de los tenistas con mejor servicio del circuito, el 'Tiburón' se sobrepuso (llegó a salvar un match point en el último set) y se metió en los octavos de final del certamen: su próximo rival será el ruso Andrey Rublev, quien venció al australiano Alexei Popyrin pocos minutos después.

Sobre el cemento del P&G Center Court, el marplatense de 24 años disputó un primer set muy parejo hasta el final. Tal es así que el dueño de casa le quebró el saque cuando estaban 5-5 y parecía que se llevaba el parcial inicial, aunque el bonaerense pudo vulnerar también el servicio del rival, quedaron 6-6 y fueron al tie-break. Allí, se impuso el norteamericano por 7-4. Ya en la segunda manga, el "Tiburón" luchaba mano a mano con el norteamericano por emparejar el resultado cuando, de repente, se descompuso. Iba a sacar 4-3 y 15-0 arriba, pero debió abandonar parcialmente la cancha y se dirigió hacia un costado, para la sorpresa del árbitro principal y de los miles de espectadores. Los 41 grados de temperatura en ese momento le jugaron una mala pasada al bonaerense, que pidió la ayuda de los médicos luego del golpe de calor y los mareos que casi lo llevan a terminar vomitando en pleno cotejo.

Después de los casi diez minutos que duró el medical time out, en el que debió pasar por el baño, Comesaña regresó a jugar y defendió sus siguientes dos servicios para cerrar el parcial 6-4 a su favor y forzar un tercer set. El arranque de Opelka fue demoledor con un 4-1 a su favor, pero el argentino logró quebrar una vez más y emparejar el resultado 4-4. Tras un nuevo punto del norteamericano y en un momento crítico, con el décimo juego 40-40, la lluvia obligó frenar por casi media hora las acciones. Sobre el final, el 'Tiburón' aseguró el punto, volvió a romperle nuevamente el saque al 'servebot', conocido en el circuito por sus 2.11 metros de altura y su demoledor saque sobre cemento, y se llevó un enorme triunfo para meterse en los octavos de final de la competición.

Los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

Singles masculino:

Comesaña (71°) vs. Rublev (11°) - 8vos de final - Miércoles 13 de agosto, horario a definir.

Dobles masculino:

Andrés Molteni y Máximo "Machi" González cayeron frente a Lorenzo Sonego y Lorenzo Musetti (ambos de Italia) - 16avos de final - Martes 12 de agosto.

*No hay actividad argentina en el cuadro femenino, en el singles ni en el dobles.