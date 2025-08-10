Francisco Comesaña dio el golpe para el tenis argentino en el Masters 1000 Cincinnati

Francisco Comesaña ganó para el tenis argentino en el Masters 1000 de Cincinnati.

Francisco Comesaña (71° en el ranking mundial de la ATP actualmente) sacó la cara por el tenis argentino en el Masters 1000 de Cincinnati 2025, al derrotar a un rival de muchísimo peso como el italiano Luciano Darderi (34°). De principio a fin, el marplatense de 24 años superó a uno de los mejores jugadores de la actualidad y lo eliminó por 6-4, 3-1 y abandono en la cancha 7 del complejo de este torneo disputado sobre el cemento en Estados Unidos.

El "Tiburón" demostró un rendimiento muy positivo, más allá de que las canchas lentas no son su especialidad como lo es el polvo de ladrillo. Sin embargo, pasó por encima en menos de una hora a su adversario europeo, que debió retirarse cuando perdía en el segundo parcial por fuertes dolores en la espalda y en la cintura. Ahora, el bonaerense se medirá con el local Reilly Opelka (73°), un verdadero especialista sobre esta superficie en su propia casa. Si bien el anfitrión es el favorito en la previa, el argentino promete dar pelea hasta el cierre del cotejo.

Comesaña ganó en el Masters 1000 de Cincinnati: cuándo juega ahora

Todo indica que el joven marplatense chocará con Opelka el lunes 11 o martes 12 de agosto por los 16avos de final, ya que la organización del certamen norteamericano todavía debe definir el día y el horario de este enfrentamiento. Como mínimo, el "Tibu" ascenderá como mínimo ocho posiciones hasta el puesto 63 del ranking mundial, aunque podría seguir escalando en el escalafón global en el caso de encadenar más victorias sobre el cemento estadounidense.

Los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

Singles masculino:

Comesaña (71°) vs. Opelka (Estados Unidos, 73°) - 16avos de final - Día y horario a definir.

Camilo Ugo Carabelli (47°) vs. Ben Shelton (Estados Unidos, 6°) - 32avos de final - Domingo 10 de agosto, no antes de las 20 horas de Argentina.

Dobles masculino:

Guido Andreozzi y Sander Arends (Países Bajos) vs. Matthew Ebden y Jordan Thompson (ambos de Australia) - 16avos de final - Lunes 11 de agosto, no antes de las 12 de Argentina.

Andrés Molteni y Máximo "Machi" González vs. Lorenzo Sonego y Lorenzo Musetti (ambos de Italia) - 16avos de final - Lunes 11 de agosto, no antes de las 12 de Argentina.

*No hay actividad argentina en el cuadro femenino, en el singles ni en el dobles.