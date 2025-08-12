Susto en el tenis argentino: Comesaña se descompuso por un golpe de calor en Masters 1000 Cincinnati

Susto en el tenis argentino por lo que le pasó a Francisco Comesaña en el Masters 1000 de Cincinnati.

El representante del tenis argentino Francisco Comesaña (71° en el ranking mundial en la actualidad) se presentó en los 16avos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 frente al local Reilly Opelka (73°) en Estados Unidos. Sobre el cemento del P&G Center Court, el marplatense de 24 años disputó un primer set muy parejo hasta el final. Tal es así que el dueño de casa le quebró el saque cuando estaban 5-5 y parecía que se llevaba el parcial inicial, aunque el bonaerense pudo vulnerar también el servicio del rival, quedaron 6-6 y fueron al tiebreak (desempate). Allí se impuso el norteamericano por 7-4.

Ya en la segunda manga, el "Tiburón" luchaba mano a mano con el norteamericano por emparejar el resultado cuando, de repente, se descompuso. Iba a sacar 4-3 y 15-0 arriba, pero debió abandonar parcialmente la cancha y se dirigió hacia un costado, para la sorpresa del árbitro principal y de los miles de espectadores. Los 41 grados de temperatura en ese momento le jugaron una mala pasada al bonaerense, que pidió la ayuda de los médicos luego del golpe de calor y los mareos que casi lo llevan a terminar vomitando en pleno cotejo.

Sin embargo, a los pocos minutos pudo reponerse y seguir jugando, a tal punto que ganó el segundo set por 6-4. Luego de haber salvado un match point en el tercero, cuando sacaba 4-5 y 40 iguales, el duelo fue suspendido por lluvia.

Francisco Comesaña sacó la cara por el tenis argentino en el Masters 1000 de Cincinnati.

Los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati

Singles masculino:

Comesaña (71°) vs. Opelka (Estados Unidos, 73°) - 16avos de final - Martes 12 de agosto, en juego.

Dobles masculino:

Andrés Molteni y Máximo "Machi" González vs. Lorenzo Sonego y Lorenzo Musetti (ambos de Italia) - 16avos de final - Martes 12 de agosto, en juego.

*No hay actividad argentina en el cuadro femenino, en el singles ni en el dobles.