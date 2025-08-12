Es reconocido internacionalmente como uno de los mejores entrenadores de toda la historia del tenis, pero solamente ganó un torneo de los considerados "grandes". Se trata de Brad Gillbert que, a lo largo de su extensa carrera como coach de la disciplina trabajó con los grandes: André Agassi, Andy Roddick y, por ejemplo, Kei Nishikori. Sin embargo, dentro de su trayectoria como jugador solo pudo ganar un título "grande" se trata del Masters 1000 de Cincinatti en 1989 cuando, ni siquiera, tenía esta denominación.

Brad Gillbert tiene 64 años y, largamente, es reconocido como uno de los mejores entrenadores de tenis. Transformó a André Agassi, le acomodó el juego, lo estabilizó y juntos llegaron a convertirse en leyendas del tenis de la década del 90. Lo mismo ocurrió con otro grna jugador estadounidense: Andy Roddick, a quien le volvió a dar la esperanza de convertirse en número uno. Sin embargo, con respecto a su su etapa como jugador de tenis, Gillbert ganó 20 torneos de singles y múltiples torneos de dobles. Pero a la hora de hablar de los grandes torneos, solo tuvo una gran victoria: el Masters 1000 de Cincinatti de 1989, aunque en ese momento eran conocidos como Grand Prix.

En la final de ese torneo, Gillbert venció al jugador Stefan Edberg por 6–4, 2–6, 7–6 (5) en lo que fue la mejor victoria de su carrera. Más allá de la victoria en la final, Gillbert venció a Pete Sampras en tercera ronda y a Michael Chang en semifinales para, finalmente, llegar al partido decisivo con Edberg. De esta manera, allí consiguió su único título reconocio como Masters 1000. También, a lo largo de su trayectoria hay que sumar que llegó a ser cuatro del mundo y que en 1988 ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl. No obstante, lo más importante pasa por lo que ocurrió cuando fue entrenador.

La carrera de Brad Gillbert con Andre Agassi

Brad Gillbert se convirtió en un aliado perfecto para André Agassi. El entrenador llevó a que la leyenda estadounidense ganara 6 de sus ocho Grand Slams y, junto a él, se convirtió en otro jugador. Agassi era un tenista rudo, complicado y que tenía mucho potencial, pero nunca había sido del todo explotado y quedaba a la sombra de Pete Sampras. Para peor, los escándalos fuera de las canchas eran cada vez más grandes. Así fue como en 1994 Agassi y su manager se acercaron a Brad Gillbert que tenía fama de meticuloso y empezaron a trabajar y a forjar una relación que tuvo, entre otras cosas, grandes títulos de Grand Slam y el retorno -de blanco- de Andre Agassi a Wimbledon.

El problema es que Agassi, años después en su biografia "open", reveló que consumió metanfetamina y que después, en una carta, le mintió a las autoridades del Circuito Profesional de Tenis. Para no ser castigado. Eso ocurrió, según Agassi, en 1997 cuando Brad Gillbert era el entrenador. Ese fue el peor año de la carrera del jugador, que llegó a estar en el uesto 141 en el ranking, pero luego volvió al top ten. Gillbert, en varias entrevistas, dijo no haberse dado cuenta de nada y, además, no saber de que se trataba. "Tal vez fui ingenuo, no tenía idea", dijo en charlas.

Más alla de los títulos de Agassi, lo más importante en Brad Gillbert pasó por todo lo que significó para el deporte y que plasmó en un libro: Winning Ugly. Allí contó, entre otras cosas, lo que es el cambio de forma de trabajo en el tenis. Y el entrenamiento. Tambien reveló, entre otras cosas, como transformó el nivel de juego de Andre Agassi haciéndolo desgastar a su rival.

A lo largo de su vida, Brad Gillbert también entrenó a Andy Roddick que alcanzó el número 1 el mundo bajo su mando en 2003, también con Andy Murray en toda su etapa formativa (lo llevó al puesto 8 del ranking el más alto hasta ese momento) y a Coco Gauff en el Abierto de Estados Unidos de 2023. No obstante, todas esas relaciones fueron mucho más cortas de la esperadas.

Ficha de Brad Gillbert

Carrera como jugador: Profesional entre 1982 y 1995

Logros como jugador: