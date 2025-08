El impactante anuncio del US Open que sorprende al tenis: los millonarios premios que tendrá la edición 2025 del torneo estadounidense.

El US Open 2025 séra el último Grand Slam de la temporada y marcará un récord en el tenis. El torneo estadounidense, que comenzará de manera oficial el próximo 24 de agosto, anunció que será el primer torneo en alcanzar los 90 millones de dólares en premios para los jugadores, lo que redundará en el mayor premio económico en la historia del deporte, superando los 75 millones del 2024.

Quienses se consagren campeones en individuales masculinos y femeninos del US Open embolsarán 5 millones de dólares cada uno, lo que significa casi un 40% más que lo que obtuvieron los ganadores de la temporada pasada, cuando Jannik Sinner y Aryna Sabalenka cobraron 3.6 millones de la moneda estadounidense.

Además, habrá aumentos considerables en las otras rondas de la competencia: los finalistas de cada rama obtendrán 2,5 millones de dólares (aumento 39%); los semifinalistas, 1.26 millones de dólares (26% más); los cuartofinalistas unos 660 mil dólares (25% más); quienes lleguen a octavos de final, 400 mil dólares (23% más). Por otro lado, aquellos que queden eliminados en primera ronda, tendrán asegurados un monto de 110 mil dólares.

Pero los incrementos en las ganancias no quedarán solo para individuales, ya que dobles masculinos y femeninos también tendrán un 23%. Las fases clasificatorias al cuadro principal de ambas ramas, por su parte, también contarán con un aumento "récord": irá hasta los 8 millones de dólares en total, un 10% más que en 2024. Con estos cambios en el prize money, el torneo de Flushing Meadows, New York, termina superando considerablemente a Wimbledon en entrega de premios. En la última edición, la competencia en el All England tuvo premios en total por 73 millones de dólares, luego de que la organización elevara un 7% los montos con respecto al 2024.

La decisión de acrecentar los premios en Estados Unidos llega en un momento de tensiones entre la ATP y los jugadores, ya que los deportistas vienen exigiendo una mayor participación en las ganancias debido al desgastante calendario y a los torneos que se fueron sumando en las últimas temporadas. Cabe recordar que esta edición, que irá del 24 de agosto al 7 de septiembre, contará con un nuevo formato en dobles mixtos, ya que se disputará durante dos días en la semana previa al inicio de la competición principal e, incluso, tendrá la presencia de jugadores de renombre en el circuito de singles.

Los premios que entregará el US Open 2025, en masculino y femenino

Campeones: $5,000,000

Finalistas: $2,500,000

Semifinalistas: $1,260,000

Cuartofinalistas: $660,000

Octavos de final: $400,000

Tercera ronda: $237,000

Segunda ronda: $154,000

Primera ronda: $110,000

