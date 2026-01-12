El Arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, se reunió este miércoles con el Papa León XIV y afirmó que el jefe de la Iglesia Católica “está considerando en su agenda” visitar la Argentina.

Los argentinos mantienen la esperanza que el Sumo Pontífice visite el país en los próximos años, ya que Francisco no logró concretar su vuelta tras haber asumido el Papado.

Cuándo viene el Papa León XIV a la Argentina

La reunión entre Bokalic Iglic y León XIV tuvo lugar en el Vaticano el 7 de enero en una sala contigua al Aula Pablo VI y duró aproximadamente media hora. Durante esta reunión, según informó la agencia Noticias Argentinas, conversaron sobre la juventud, la pobreza estructural y las adicciones. Además, el primado invitó al Papa a visitar la Argentina.

“El Santo Padre expresó su agrado por la invitación y manifestó que esta posibilidad está siendo considerada en su agenda”, dice una nota firmada por el arzobispado de Santiago del Estero que dio a conocer el portal religiondigital.org.

El Arzobispo le pidió también al Sumo Pontífice que en caso de visitar el país lo haga empezando por Santiago del Estero, donde nació la primera santa argentina laica, Mama Antula.

La visita del Arzobispo de Santiago del Estero al Papa León XIV

El encuentro se desarrolló "en un clima de cordialidad, escucha y profunda cercanía pastoral", informó la Arquidiócesis de Santiago del Estero a través de un comunicado.

También compartieron la situación de la arquidiócesis, de las parroquias y diversos aspectos de la historia de la Catedral de Santiago del Estero, reconocida como Iglesia Primada de la Argentina.

En su visita, además, Bokalic Iglic le regaló al Papa un poncho con los colores de la bandera argentina, envuelto con cintas con los colores de la bandera de Santiago del Estero.

Quién es Vicente Bokalic Iglic

El Arzobispo encabeza desde hace más de 10 años la arquidiócesis que en 2024, por corrección de Francisco, volvió a ser reconocida como iglesia primada de la Argentina, algo que por 88 años había estado en posesión de la arquidiócesis porteña.

El arzobispo y primado de la Argentina fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por Bergoglio en una ceremonia en el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que gestionan los vicentinos, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Pero en el último consistorio de Francisco, el 7 de diciembre de 2024, fue designado cardenal por el mismo jesuita. “Me envió a evangelizar a los pobres“, remarcó Bokalic Iglic sobre las palabras que le dijo Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025.