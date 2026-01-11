El ahora expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, permanece detenido desde el 3 de enero de 2026 en una operación militar de Estados Unidos que incluyó ataques en Caracas y otras zonas estratégicas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, donde se encuentran bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El lunes 5 de enero ambos comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia encabezada por el juez Alvin K. Hellerstein. En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando interino en Caracas, mientras se registraban explosiones, apagones y presencia militar en distintos puntos del país. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó la captura y aseguró que Washington estaba preparado para una segunda ofensiva, aunque luego la canceló tras la liberación de presos políticos en Venezuela. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, domingo 11 de enero, las últimas noticias.
Nicolás Maduro habló por primera vez desde la cárcel en EE.UU.: “Somos luchadores"
En VIVO - Actualizado hace 4 minutos
Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, domingo 11 de enero, las últimas noticias.
Hace 4 minutos
Corina Machado apoyó las protestas en Irán
La dirigente venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se manifestó a favor de las protestas en Irán.
"Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan", inició Corina Machado en su mensaje en X.
"Los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela", continuó.
"Hoy, cuando Maduro ha sido obligado a enfrentar la justicia, y cuando el pueblo de Irán desafía la brutalidad de un régimen autoritario -que también se creía eterno- y sus aliados, nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia", agregó.
"Toda mi fuerza y respaldo en estas horas, y mi solidaridad a las familias de los héroes fallecidos. Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres", cerró la líder de la oposición venezolana.
Hace 1 hora
Murió en prisión un policía acusado de traición por el gobierno de Nicolás Maduro
Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia estatal en Venezuela, denunciaron la oposición y organizaciones de derechos humanos, en medio de la espera de excarcelaciones masivas de presos políticos. Venezuela anunció el jueves la liberación de un "número importante" de detenidos, incluidos extranjeros. Sin embargo, familiares y defensores de derechos humanos señalan que apenas han sido excarcelados una veintena de detenidos por razones políticas desde entonces.
"El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de 2026 (...) 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones", indicó esa organización en un mensaje en X divulgado la madrugada del domingo.
Torres Fernández era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, a unos 400 kilómetros de Caracas, con más de 20 años de servicio, según el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).
"Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado", agregó esta organización que defiende los derechos de los presos políticos. Indicó que "se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir".
Hace 2 horas
Nicolás Maduro habló por primera vez desde la cárcel en EE.UU.: “Somos luchadores"
El hijo del presidente depuesto Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que su padre se encuentra “bien” en Estados Unidos, donde permanece encarcelado y enfrenta un juicio por narcotráfico tras haber sido capturado en Venezuela. En un video difundido el sábado por un dirigente de su partido, Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, transmitió un mensaje en el que citó a su padre diciendo que “no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores” y reafirmando que “soy un luchador”.
Durante un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado de 35 años agregó que “un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte. Y nosotros tenemos que estar fuertes”. En ese mismo contexto, expresó que “hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora”.
Asimismo, recordó palabras de Hugo Chávez sobre la necesidad de mantener la unidad, al señalar que “la fortaleza del chavismo está en la unidad. Y pase lo que pase, mantener la unidad entre nosotros”.
En su intervención, pidió confianza en Delcy Rodríguez, presidenta a cargo de Venezuela; en su hermano Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento; y en Diosdado Cabello, considerado el número dos del partido. Finalmente, relató que se preguntó a sí mismo, con la voz de su padre, qué debía hacer, y respondió: “únete a ellos, únanse, no dejen que nada los separe”, antes de cerrar con la consigna “a vencer, que viva la patria y que viva Caracas. Que viva Nicolás y que viva Cilia”.
Hace 2 horas
Brasil dejará la Embajada argentina en Venezuela tras el ataque de EE. UU.
La relación entre ambos socios comerciales vuelve a tensarse. Mientras que Brasil encabeza el grupo de países que rechazan el ataque de Estados Unidos, Argentina fue uno de los primeros en celebrarlo.
El Gobierno brasileño decidió que Brasil deje de ocupar la Embajada argentina en Caracas y de representarlo ante Venezuela tras diferencias en la postura entre Luis Inácio Lula da Silva y Javier Milei sobre el bombardeo de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro.
Hace 3 horas
Venezuela: la fuerza del relato
Esta operación viene de una larga trayectoria que se extiende por 27 años. Lo que se presentó como una acción legal en nombre de la lucha contra el narcotráfico encubrió, en realidad, un secuestro político.
Hay operaciones militares que se ejecutan con tropas y armas, y otras —más persistentes— que se libran en el terreno del sentido. La acción de Estados Unidos sobre Venezuela combina ambas dimensiones, pero es en el plano del relato donde se juega gran parte de su legitimación internacional.
Hace 4 horas
El Vaticano intentó mediar por Maduro antes del ataque de EE. UU.
Según el Washington Post, la Santa Sede exploró una salida diplomática antes de la operación estadounidense que derivó en el secuestro del mandatario venezolano.
La Santa Sede habría buscado intervenir en el conflicto en Venezuela.
En un intento de frenar el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el Vaticano habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el secuestrado presidente venezolano, Nicolás Maduro. Según informó el Washington Post, las tratativas para lograr ese fin se llevaron a cabo antes del operativo contra el mandatario del país caribeño por parte de las fuerzas estadounidenses.