Tras la reunión con Trump, las petroleras condicionan su inversión en Venezuela

Tras reunirse con Donald Trump a una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela y secuestro de Nicolás Maduro, las petroleras avalaron el pedido de Washington para invertir en el país caribeño,

Sin embargo, algunas de estas compañías, incluso estadounidenses, condicionaron esta posibilidad, al advertir que actualmente no están dadas las condiciones políticas y legales para invertir en el corto plazo.

Ese fue el caso de la petrolera norteamericana ExxonMobil. Su presidente y director ejecutivo, Darren Woods, pronunció un discurso en la Casa Blanca después de haber participado de la reunión con Trump y otros ejecutivos del sector energético.

En ese marco, aseguró que es "inviable" invertir hoy en el país caribeño y que se necesita "una profunda transformación legal" para pensar a largo plazo.

"Actualmente es inviable para invertir a largo plazo. Requiere cambios significativos en marco legal y protecciones duraderas", aseguró Woods, aunque agregó que "estamos listos para enviar equipo técnico a evaluar y ayudar a restaurar producción".

Otras petroleras tienen todavía cuestiones legales que resolver previamente a comenzar un proceso de reinversión. Es el caso de ConocoPhillips, que aún tiene que cobrarle a Venezuela una indemnización de aproximadamente 10.000 millones de dólares producto de la expropiación que realizó Caracas durante el gobierno de Hugo Chávez.

En ese marco, un portavoz de ConocoPhillips señaló a la agencia AFP, frente a la reunión con Trump, que “sería prematuro especular sobre futuras actividades comerciales o inversiones”.

Por su parte, la petrolera española Repsol fue más positiva. Josu Jon Imaz, su consejero delegado, le confirmó a Trump que la compañía está en condiciones de triplicar su producción en Venezuela en los próximos años.

El representante de Repsol además se comprometió a invertir "sustancialmente" en Venezuela. En ese sentido, Imaz aseguró que su compañía produce el gas que garantiza la "estabilidad energética en Venezuela". Sin embargo, aclaró que ello ocurrirá solo "si nos lo permite, por supuesto, y dentro del marco comercial y legal que permita este crecimiento”.

Pese a estos cuestionamientos, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró a Fox News que "tuvimos a Chevron, Shell, Repsol y ENI, cuatro de las mayores compañías de petróleo del mundo, diciendo ‘inmediatamente, empezaremos a elevar nuestras inversiones y a crecer nuestra producción’.

"Tengo un equipo de buscadores estadounidenses de petróleo que dicen que irán ahí esta semana", agregó el funcionario trumpista.

La reunión de Trump con las petroleras por la inversión en Venezuela

En un encuentro en la Casa Blanca con las petroleras que podrían operar en territorio venezolano, Trump les pidió a los ejecutivos de las compañías una inversión de USD 100.000 millones para la explotación del crudo en ese país.

Durante la reunión, el mandatario norteamericano aprovechó también para dejar en claro quién está a cargo del país caribeño: "Tratarán con nosotros, no con Venezuela", sentenció.

Según informó la agencia de noticias EuropaPress, Trump les manifestó a las empresas petroleras que decidirá "hoy (por el sábado) o muy pronto" cuáles serán las firmas que podrán operar en Venezuela próximamente, cuando se restablezca la normalidad en el país tras el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro.

El inquilino de la Casa Blanca dejó en claro, en ese marco, que las empresas negociarán directamente con Estados Unidos para acceder al crudo venezolano, en lugar de con Caracas. "Es una Venezuela completamente diferente. El pueblo estadounidense se beneficiará enormemente", aseveró durante la reunión con compañías petroleras y gasísticas.

Trump especificó que el plan es que las empresas estadounidenses de este campo gasten "al menos 100.000 millones de dólares" para revitalizar la infraestructura petrolera de Venezuela.