Trump descartó un segundo ataque contra Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el jueves por la noche que su país “no se merecía esta agresión vil”, en referencia al ataque militar ocurrido el pasado sábado, que derivó en la captura del ahora exmandatario Nicolás Maduro.

En sentido, Rodríguez aseguró que su gobierno no está “subyugado” a las decisiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ordenó el operativo para arrestar a Maduro y su esposa, Cilia Flores y trasladarlos a Nueva York.

Rodríguez aclaró que en su país no hubo pasividad durante las acciones que conllevaron al arresto del exmandatario: "¡Aquí nadie se entregó! Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores".

"Le hablo al pueblo de Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear. Eso ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia", exclamó la presidenta, durante un acto que se llevó a cabo para honrar a las víctimas de los ataques de las fuerzas norteamericanas.