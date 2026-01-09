Tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana comenzaron las declaraciones en los tribunales estadounidenses. Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como “encargada de la Presidencia” ante la “ausencia forzada temporal” de Maduro, que pasó su sexta noche en una cárcel de Nueva York. Por ahora, Donald Trump descartó un segundo ataque sobre el país caribeño. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, viernes 9 de enero, las últimas noticias. Estados Unidos y Donald Trump contra Nicolás Maduro.
Trump descartó un segundo ataque contra Venezuela
El presidente de Estados Unidos destacó la liberación de presos políticos por parte del gobierno de Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez: "Venezuela no merecía esta agresión vil"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el jueves por la noche que su país “no se merecía esta agresión vil”, en referencia al ataque militar ocurrido el pasado sábado, que derivó en la captura del ahora exmandatario Nicolás Maduro.
En sentido, Rodríguez aseguró que su gobierno no está “subyugado” a las decisiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ordenó el operativo para arrestar a Maduro y su esposa, Cilia Flores y trasladarlos a Nueva York.
Rodríguez aclaró que en su país no hubo pasividad durante las acciones que conllevaron al arresto del exmandatario: "¡Aquí nadie se entregó! Aquí hubo combate, hubo combate por esta Patria, por nuestros Libertadores".
"Le hablo al pueblo de Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear. Eso ha pasado a ser una mancha en nuestras relaciones y en nuestra historia", exclamó la presidenta, durante un acto que se llevó a cabo para honrar a las víctimas de los ataques de las fuerzas norteamericanas.
Trump anunció que las petroleras estadounidenses invertirán 100.000 millones de dólares en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que las petroleras norteamericanas están dispuestas a invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela.
En ese sentido, informó que hoy se reunirá en la Casa Blanca con las grandes petroleras que “invertirán al menos 100.000 millones de dólares” en el país caribeño.
El mandatario ya había destacado la cooperación del gobierno de Delcy Rodríguez y anunciado que negocia con PDVSA la compra de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que, como resultado de la liberación de presos políticos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, canceló “la segunda ola de ataques” que estaba prevista.
En una publicación en Truth, Trump señaló que, debido a “la cooperación” del nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, los ataques no son “necesarios”.
“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas. Gracias a esta cooperación, cancelé la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria", expresó el mandatario estadounidense.
“Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, aseguró sobre el bloqueo de petroleros en las costas venezolanas.