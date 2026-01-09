A qué países amenazó Trump tras atacar Venezuela: uno por uno, la lista completa

Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y, solo días después, el presidente estadounidense Donald Trump comenzó a lanzar advertencias a otros países.

“Nuestro objetivo es tener países a nuestro alrededor que sean viables y exitosos y donde se permita que el petróleo salga libremente. El dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado”, manifestó Trump.

A qué países amenazó Trump después de atacar Venezuela

En lo poco que va del 2026, Donald Trump y diferentes miembros de su gobierno lanzaron amenazas a varios países y territorios por diferentes intereses. Estos son:

Colombia

Cuba

México

Irán

Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Trump pone la mira en Groenlandia, Colombia, Cuba, Irán y México

Por qué Estados Unidos quiere estos territorios: cuál es el objetivo de Trump

La conquista imperialista de Donald Trump ha quedado expuesta en los primeros 10 días del 2026. Lejos de finalizar con el ataque a Venezuela y tomar el control de su petróleo, el mandatario estadounidense ha manifestado su interés por otros cinco territorios.

Groenlandia

Durante el primer fin de semana del 2026, el presidente republicano sostuvo que EE.UU. necesita la isla del Atlántico Norte por "seguridad nacional”. “Necesitamos Groenlandia… Es muy estratégica en este momento. Groenlandia está cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes”, aseguró Trump a periodistas sobre la isla que se encuentra en un lugar estrágico geográficamente, ya que está en medio de Estados Unidos y Europa.

El territorio, además de tener una ubicación estratégica, es la isla más grande del mundo, es muy rica en recursos y está buscando su independencia del gobierno de Dinamarca.

Colombia

Trump, además, apuntó contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Lo acusó de ser “un hombre enfermo" y de "vender cocaína" a Estados Unidos. Un periodista le consultó al presidente si por esos dichos podría haber una "operación" en Colombia ante lo que el republicano respondió: “Me suena bien”.

La posibilidad de que EE.UU. realice una acción similar a la de Venezuela en Colombia llevó al rechazo de Petro. Sin embargo, ambos mandatarios mantuvieron una llamada telefónica para desescalar la tensión diplomática y acordaron reunirse en Washington próximamente para discutir desacuerdos.

Cuba

En medio del ataque a Venezuela, Trump sostuvo que una intervención militar en Cuba, un aliado clave del país venezolano, no era necesaria porque el país estaba “listo para caer”.

“No creo que necesitemos ninguna acción. Parece que se está viniendo abajo. No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano”, aseguró el mandatario.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló en diálogo con NBC que la isla está "en serios problemas". “No voy a hablarles ahora de cuáles serán nuestros próximos pasos ni de nuestras políticas en este sentido, pero no es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano", recordó Rubio y añadió: "Si yo viviera en La Habana y trabajara en el Gobierno, estaría preocupado”.

Trump le ofreció a México la intervención del Ejercito de Estados Unidos en su territorio, Sheinbaum se mostró en contra de una "subordinación"

México

Los cruces de Trump con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no son algo nuevo. El estadounidense ha criticado reiteras veces a su país limítrofe porque considera que no hace lo suficiente para frenar los cárteles de narcotráfico.

Recientemente, Trump le ofreció ayuda del Ejército de Estados Unidos para combatir el narco tráfico dentro del país. Sin embargo, la presidenta se opone a la intervención estadoundense dentro del territorio.

Luego del ataque estadounidense a Venezuela, la presidenta se manifestó en contra de EE.UU. "La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, ni estabilidad duradera”, señaló Sheinbaum durante una conferencia de prensa, donde apuntó: "Cooperación sí, subordinación e intervención no”.

Irán

En medio de las diferentes amenazas, Trump también volvió a referirse a Irán. El país de Oriente tuvo su segunda semana de protestas antigubernamentales y el norteamericano lanzó una advertencia al gobierno: “Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos los va a golpear muy duro”.

El país norteamericano bombardeó varias de las instalaciones nucleares iraníes en junio del 2025, en medio de la guerra que tuvo el país contra Israel, aliado de EE.UU.

A finales del 2025, el mandatario estadounidense había lazado una advertencia contra Irán ante la posibilidad de que reconstruyan sus programas nucleares y de misiles balísticos. Tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump dijo que había escuchado que Irán se estaba “portando mal". "He oído que Irán está intentando rearmarse, y si lo está, vamos a tener que frenarlo”, advirtió.