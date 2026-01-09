Dónde queda Groenlandia: a qué país pertenece

Groenlandia es la isla más grande del mundo con más de 2 millones de metros cuadrados y si bien en un territorio autónomo, forma parte del Reino de Dinamarca. A dónde está ubicada y por qué le importa a Estados Unidos.

¿A dónde queda Groenlandia?

La enorme isla se encuentra ubicada en el extremo del continente norteamericano, específicamente en Océano el Ártico. Si bien se ubica allí, su relación política y cultural está marcada por Europa al pertenecer a Dinamarca.

Groenlandia es un territorio que pertenece al Reino de Dinamarca

En concreto, Groenlandia tiene más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, aunque gran parte de su territorio está cubierto por una capa de hielo casi impenetrable. Solo cuenta con alrededor de 57.000 habitantes dispersos a lo largo del territorio.

Por qué Estados Unidos está interesado en Groenlandia

A comienzos de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a plantear la idea de apoderarse de Groenlandia, una iniciativa que ya había manifestado en 2019 que durante su primer mandato. El planteo llega después del ataque a Venezuela, la quita del petróleo y las diferentes amenazas de conquista a otros países.

Lo cierto es que la isla se encuentra ubicada estratégicamente entre Europa y Norteamérica, por lo que es un territorio clave para el sistema de defensa antimisiles de EE.UU. Además, sus recursos minerales van de la mano con la idea del gigante estadounidense de reducir la dependencia de China.

En Groenlandia hay alrededor de solo 57.000 habitantes

Si bien Groenlandia es un territorio autónomo que tiene su propio parlamento y Gobierno, Copenhague conserva ⁠la autoridad sobre asuntos exteriores y de defensa. La isla siempre ha buscado su independencia, pero los diferentes partidos políticos tienen distintas ideas sobre cómo acceder a ella.

Por ejemplo, el partido de Naleraq busca que haya un acuerdo de defensa con Estados Unidos de "libre asociación". La idea es que Groenlandia ‌reciba apoyo y la protección del país a cambio de derechos militares, sin convertirse en territorio estadounidense. Sin embargo, muchos se oponen debido a la implicancia que podría tener finalmente el gigante norteamericano en la política interna.