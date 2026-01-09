Donald Trump anunció que compañías petroleras de todo el mundo definirán junto a él qué hacer con el crudo de Venezuela tras la invasión al país caribeño y el secuestro de Nicolás Maduro. El martes, había asegurado que el país le daría alrededor de 30 a 50 millones de petróleo para que él los administre "en beneficio del pueblo de Venezuela".

A través de su cuenta en Truth, el mandatario estadounidense afirmó que hoy recibirá a "las más grandes companías petroleras del mundo" en la Casa Blanca. "La reunión de hoy será exclusivamente casi una discusión sobre el petróleo de Venezuela, nuestra relación a largo plazo con ese país, su seguridad y su gente", explicó.

Trump se ufanó al decir que "es una lástima" que el Salón de Baile de la Casa Rosada no esté completado, porque sino "estariamos COMPLETOS". De todos modos, indicó que a las compañías petroleras que no se podrán hacer presentes en el encuentro de las 2.30 (hora de Washington), serán recibidas la semana que viene por él y los secretarios Chris Wright (Energía) y Doug Burgum (Interior).

"Una gran parte de este involucramiento será la reducción de los precios del petróleo al pueblo americano", señaló. Sin embargo, remarcó que "quizás lo más importante de todo" lo que se hable en ese encuentro, "será el freno a las drogas y la llegada de criminales a Estados Unidos de América".

Horas antes, el presidente estadounidese había afirmado que las petroleras norteamericanas están dispuestas a invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela. El mandatario ya había destacado la cooperación del gobierno de Delcy Rodríguez y anunciado que negocia con PDVSA la compra de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Según había dicho Trump el martes, los barriles de petróleo serán vendidos en el mercado estadounidense y cuya recaudación será administrada por él mismo "en beneficio del pueblo de Venezuela". Confirmó además que ya había instruído a Wright, para que "ejecute el plan de inmediato".

"Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", había escrito el magnate republicano en un posteo en su cuenta de Truth Social.