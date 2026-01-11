Según la información periodística el Juez Federal Ercolini imputo, embargo e inhibió los bienes de Javier González Fraga y de Lucas Llach por presunto fraude contra el Estado en el caso Vicentin. El Presidente y el vice del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri, aparecen enjuiciados junto a otros 16 ex funcionarios del Banco y empresarios del Grupo Vicentin. Será cierto? Sonará un tiro para el lado de la Justicia en este escenario donde la impunidad parece reinar? Como Director del Banco Nación en el comienzo del Frente de Todos identifique inmediatamente la magnitud de la estafa que las autoridades anteriores habían posibilitado a un Grupo empresario que había sido el principal aportante en la campaña presidencial de Macri, y donde uno de sus principales dirigentes era el Presidente del Pro en la Provincia de Santa Fe. Hicimos públicos tres informes que fueron el punto de partida de esta causa que hoy toma este vuelo y en la que presté testimonio frente al fiscal y en presencia de los abogados defensores de González Fraga a comienzos del 2020. Hoy, seis años después, sería deseable que pese a que los desaciertos propios de la gestión del Frente de Todos, que no supo transformar este fraude en la oportunidad de crear una Empresa Publica Mixta ( Productores/Estado)Testigo del Comercio Exterior de granos, hoy la Justicia castigue la connivencia de funcionarios y empresarios en desmedro del Estado y la sociedad argentina. Sería deseable que aquellos que violentaron las normas internas del Banco Nación, e incluso las del propio sistema financiero, paguen. Aquellos que viabilizaron créditos en contextos de mora reiterada de pagos, que permitieron calificaciones crediticias vencidas y que posibilitaron que los dólares acumulados en la cuenta que operaba como garantía del crédito, y que duplicaban la deuda que el grupo Vicentin tenia con el Banco, se transfirieran a una cuenta de libre disponibilidad, aquellos que hicieron posible un fraude escandaloso de 304 millones de dólares paguen. Por cierto, uno de los costos que irremediablemente íbamos a pagar frente a la falta de orientación estratégica y la improvisación que caracterizo al gobierno de Alberto Fernández, ya está con nosotros. Tal cual era esperable, la concentración y extranjerización de un sector clave como el Comercio Exterior de granos, se agravó. Pese a que las informaciones indican que es el Grupo Grassi quien se quedaría con Vicentin, lo cierto es que junto a él aparecen Bunge y Cargill. Burge que , a nivel internacional se fusionó con Glencore, Grupo este que actúa aquí a través de Viterra , siendo Viterra socia histórica de Vicentin en la importante empresa Renova. Razón por la cual hasta podríamos sospechar que la conducción de Vicentin es parte de la maniobra. La batalla que podría haberse dado para evitar una mayor concentración de un sector tan estratégico como el comercio exterior de granos se perdió. Pero aún queda la posibilidad de que quienes fueron artífices de esta maniobra delictiva paguen y que la conducción actual del Banco Nación defienda los intereses de todos recuperando el capital y los intereses que Vicentin le robo a todos los argentinos. La tarea que el Directorio que integre durante 2 años desarrollo frente a lo ocurrido, dejó un Banco con todas las herramientas para poder defender nuestros intereses en la negociación que ahora se abrirá con el Grupo Grassi/Bunge/Cargill. Cabe consignar que como Directorio podíamos sumariar ( y de hecho lo hicimos) e incluso despedimos y suspendimos a varios de los funcionarios del Banco cuya conducta había posibilitado el fraude Vicentin. Lo que no podíamos hacer era sumariar a los principales responsables y que por cierto eran los integrantes del Directorio anterior que encabezaban Gonzalez Fraga y Lucas Llach. Esa tarea le corresponde a la Justicia. Hoy hay una oportunidad para que tal cosa ocurra. Que suene un tiro para el lado de la Justicia. Ojalá .