¿Edinson Cavani no llega al debut de Boca en el Apertura?

El debut de Boca en el Apertura será el 25 de enero y está en duda la presencia del uruguayo

El regreso de Boca Juniors a los entrenamientos entregó una noticia que los hinchas no esperaban escuchar y que quedará en el pasado. Esto es producto de que Edinson Cavani se entrena de manera diferenciada y son varios los comentarios que apuntan a una ausencia de cara al debut en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino dentro de dos semanas.

El domingo 25 de enero, la Liga Profesional definió que el "Xeneize" volverá a sumar minutos de manera oficial en la categoría y lo hará frente a Deportivo Riestra en el campo de juego de la Bombonera. Un encuentro que podría contar con una ausencia más que especial al momento de pensar en el armado del once titular como también del banco de suplentes.

Los dolores en la zona lumbar persisten y no le permiten al uruguayo entrenar con normalidad

En el inicio de la pretemporada, Cavani se movió de manera diferenciada. Una condición que está sosteniendo con el paso de los días debido a que dispone de molestias en la zona lumbar, además de una lesión en el psoas que no entrega un panorama para nada alentador. Lo preocupante es que pasan las jornadas y el uruguayo no se integra a los ejercicios con pelota.

Por ende, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda comenzará a trabajar con el delantero bajo un esquema de recuperación que no tendrá una fecha establecida para marcar su final. Se pretende recuperarlo de a poco, sin quemar etapas y el dolor se vaya con el transcurso de los días. Lo mismo sucedió con Ander Herrera en la segunda parte de la temporada 2025. Una accionar que permitió ponerlo a punto y poder considerarlo en la recta final del Clausura.

No obstante, el calendario marca que el partido ante Riestra se encuentra más cerca y pareciera que Cavani estaría descartado de que pueda llegar a sumar minutos con Boca. “Ya dije que me quiero retirar en Boca y es un poco lo que uno tiene en la cabeza. Soy de respetar mi palabra y así va a ser”, expresó hace unos días pensando en el final de su contrato que se producirá en el próximo mes de diciembre.

¿Qué pasará con Ander Herrera en Boca?

La llegada del nuevo año expuso que Herrera se iba a tomar un tiempo para pensar si estaba en condiciones físicas de continuar defendiendo la camiseta de Boca. Es por ello que su viaje a España para pasar la fiestas con su familia encendió varias alarmas entre los hinchas. Sin embargo, el pasado 5 de enero, las redes sociales del club mostraron la renovación con fecha de vencimiento en el próximo 31 de diciembre.

Lo particular de firma de contrato es que se había mencionado que el experimentado volante iba a recibir una reducción en su salario. Sin embargo, se conoció que la extensión del vínculo fue bajo las mismas condiciones. No hubo ningún retoque tanto en los objetivos deportivos como también en lo monetario.