Este domingo 11 de enero se llevará a cabo la 83ª entrega de los Globos de Oro.

La temporada de premios en Hollywood inició con fuerza y este domingo 11 de enero se llevará a cabo la 83ª entrega de los Globos de Oro, uno de los eventos más importantes que marcan el inicio del circuito de reconocimientos al cine y la televisión.

La ceremonia, que se celebrará en el emblemático Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, reunirá a una constelación de figuras destacadas de la industria. La gala podrá seguirse en vivo en Estados Unidos por CBS y en Argentina desde las 22 a través de TNT y HBO Max, que además ofrecerá la transmisión completa durante dos semanas luego del evento.

Desde 1944, los Globos de Oro reconocen lo mejor en películas y series mediante un sistema de votación realizado por periodistas internacionales independientes. Aunque no siempre anticipan los ganadores de los Oscar, su influencia es significativa para impulsar campañas y posicionar favoritos.

Quién es la conductora de los Globos de Oro: la lista de presentadores

Este año, Nikki Glaser regresará como anfitriona por segundo año consecutivo. La comediante y actriz hizo historia en 2025 al convertirse en la primera mujer en conducir la ceremonia en solitario, un rol que definió como uno de los momentos “más divertidos” de su carrera. Con mayor confianza, Glaser promete mantener la atmósfera relajada y festiva que caracteriza a esta premiación, muy distinta a la solemnidad de otros galardones.

La lista de presentadores es una verdadera constelación de estrellas: George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Miley Cyrus, Melissa McCarthy, Kevin Hart, Pamela Anderson, Snoop Dogg y muchos más subirán al escenario para dar brillo a la noche. Varios de ellos, como Clooney, Roberts, Cyrus y Amanda Seyfried, también están nominados este año.

Golden Globes: nominados y expectativas

En el terreno de las películas, Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, lidera con nueve nominaciones, incluyendo mejor comedia o musical y candidaturas para Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti. Le siguen Valor sentimental con ocho y Pecadores con siete postulaciones. Otros títulos destacados en drama son Hamnet, Fue solo un accidente, Frankenstein y la película brasileña El agente secreto.

En televisión, The White Lotus encabeza con seis nominaciones, mientras que Adolescencia suma cinco, y series como Only Murders in the Building y Severance cuentan con cuatro candidaturas cada una.

Dónde ver la alfombra roja de los Golden Globes

Antes de la entrega de premios, la atención estará puesta en la alfombra roja, uno de los momentos más seguidos por el público. La cobertura televisiva de E! comenzará a las 20 y se extenderá hasta el inicio de la gala, con la conducción de Zuri Hall, Justin Sylvester y Keltie Knight.

En paralelo, habrá opciones digitales. El pre-show oficial de los Globos de Oro, conducido por Marc Malkin y Angelique Jackson de Variety, arrancará a las 6:30 p.m. ET y se emitirá en vivo a través del canal de YouTube de Variety. Además, WWD realizará su propio streaming de la alfombra roja en alianza con Amazon Beauty, disponible en su sitio web, YouTube y Amazon Live.