Polémica en los Globos de Oro por la serie de terror de Netflix nominada.

La temporada 2 de El juego del calamar se estrenará en Netflix el próximo 26 de diciembre y antes de su esperado estreno ya conquistó a los votantes de los Globos de Oro, quienes le dieron una una nominación en la próxima edición 2025. Las razones detrás de la extraña decisión, ya que se trata de una serie aún no estrenada.

Según The Hollywood Reporter, no es inusual que la HFPA (Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood) nomine proyectos que aún no se han estrenado Sin embargo, esto suele ocurrir más en producciones cinematográficas que en series de televisión. Para poder competir en los Globos de Oro 2025, las ficciones deben, primeramente, haberse estrenado durante 2024 y, claro está, haber enviado los episodios al jurado antes del 4 de noviembre.

Si bien es cierto que no muchas series tienen su lanzamiento en diciembre, en el caso de El juego del calamar, Netflix tiene a su audiencia bien afianzada. No obstante, compite con otras potentes ficciones ya estrenadas que aspiran a alzarse con el codiciado galardón a mejor serie dramática. Estas son nada más y nada menos que Chacal de Peacock, La Diplomática, también de Netflix, Slow Horses de Apple TV+, Shogun de FX/Hulu y Mr. and Mrs. Smith de Prime Video.

De qué va a tratar la temporada 2 de El juego del calamar

Tras ganar El juego del calamar, Gi-Hun (Lee Jung-jae) regresará como el jugador 456 para acabar desde dentro con el Líder (Lee Byung-hun) y toda su organización en la temporada 2. Los nuevos capítulos de la serie también cuentan en su reparto con Wi Ha-joon como Hwang Jun-ho y Gong Yoo como el hombre del ddakjı, así como con las incorporaciones de Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yuri y Won Ji

"Tres años después de ganar El juego del calamar, el jugador 456 sigue decidido a encontrar a la gente que está detrás del juego y poner fin a su vicioso deporte. Usando su fortuna para financiar su búsqueda, Gr-hun empieza por el más obvio de los lugares buscar al hombre del elegante traje que juega al ddakji en el metro. Pero cuando sus esfuerzos por fin dan resultado, el camino para acabar con la organización resulta ser más complicado de lo que imaginaba para acabar con el juego, necesita volver a entrar en él" reza la sinopsis de la segunda entrega de la serie.

Los ejecutivos de Netflix también mencionaron que toda la historia terminará en la tercera temporada. Hwang Dong-hyuk productor ejecutivo de la serie se refirió a este tramo definitorio de la serie: “Estoy más que emocionado de escribir esta carta para anunciar la fecha de la segunda temporada y compartir las noticias de la tercera, la temporada final. feroz enfrentamiento entre los dos mundos [de Gi-hun y Front Man] continuará en el final de la serie con la tercera temporada, que llegará el año que viene”, cerró.