Horacio Zeballos sorprendió sobre el desafío de Copa Davis tras ganar el US Open: "Ya tenía"

La sorpresiva revelación de Zeballos en Copa Davis, que refleja su amor por Argentina tras ganar el US Open.

El tenis argentino se prepara para una cita siempre especial como lo es la Copa Davis y, esta vez, con un integrante de lujo. Horacio Zeballos, que viene de consagrarse campeón en el dobles masculino del US Open, se sumó al equipo dirigido por Javier Frana y, lejos de marearse por lo obtenido en Estados Unidos, sorprendió con su revelación sobre la competencia de naciones en la que Argentina enfrentará a Países Bajos.

El marpletense, que fue el último en acoplarse al seleccionado de tenis conformado por Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Andrés Molteni, explicó en Diario La Voz que su foco en La Copa Davis ya estaba incluso en mientras participaba en el US Open. "Esta semana para mí ya empezó hace un par de días. Te voy a ser sincero: el día que jugamos la final en el US Open, yo ya tenía puesta la cabeza en decir “bueno, tomémoslo como partido de Copa Davis”, reveló.

El zurdo, de 40 años, contó qué fue lo que hizo que empezara a vivir con anticipación la serie con los neerlandeses: "Me sentí con esa fuerza que a mí me saca cuando vengo a jugar la Copa Davis. Había muchísima gente en el estadio, muchos argentinos, entonces yo ya empecé a vivir ese clima que sabía que me iba a servir para esta semana, porque es algo muy especial para todo tenista, así que estoy con muchas ganas ya de estar compartiendo la cancha con 'Molto' (Andrés Molteni)".

Sobre la relación y conocimiento con Molteni, su compañero de dobles, manifestó: "Lo conozco desde que tenemos 9 o 10 años e iba al club de mi viejo a jugar todos los veranos a Mar del Plata. Así que no hace falta que juguemos más de uno o dos torneos por año juntos, porque ya nos conocemos muchísimo. Vamos a dar lo mejor de nosotros y ojalá que podamos aportar nuevamente un punto como lo hicimos en Noruega".

Aunque Países Bajos no tendrá a Tallon Grieskpoor, su mejor singlista rankeado, Zeballos sembró dudas sobre los rivales en dobles, Sander Arends (25°) y Sem Verbeek (43°): "Es difícil, nunca sabés si realmente van a jugar ellos hasta el último momento. Pero lo que sabemos hoy en día es que son dos jugadores de dobles experimentados, que están teniendo un muy buen año. Y en este tipo de condiciones es difícil. Creo que la energía en este tipo de partidos es fundamental. Que el rival te vea prendido, que te vea con muchas ganas de ganar, así que trataremos de enfocarnos en eso y no tanto en el rival".

Zeballos recibido por el equipo argentino de Copa Davis en Países Bajos, tras el título en el US Open.

El equipo de Argentina vs. Países Bajos para la Copa Davis 2025

El capitán Frana eligió a los siguientes compatriotas:

Singlistas: Francisco Cerúndolo (23°), Tomás Etcheverry (58°) y Francisco Comesaña (71°).

Doblistas: Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°).

Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis: fecha, hora, lugar, TV en vivo y streaming

La delegación argentina ya se encuentra en Países bajos, desde el 7 de septiembre, preparando la serie que tendrá lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 del mencionado mes, desde las 9 de la mañana (hora argentina), con la televisación de TyC Sports y DSports. El streaming online correrá por las cuentas de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Los encuentros tendrán lugar en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3855 espectadores que está ubicado en la ciudad de Groningen, la cual se encuentra a 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital neerlandesa.