Sacudón de última hora en tenis para Argentina vs. Países Bajos en Copa Davis: "Se bajó"

Gran noticia para Argentina vs. Países Bajos en la Copa Davis de tenis.

La Selección Argentina recibió una gran noticia de última hora en la previa a la serie frente a Países Bajos por la Copa Davis 2025 de tenis, en el marco de la segunda ronda de las clasificaciones. El equipo comandado por Javier Frana tendrá un duelo durísimo contra el vigente subcampeón del máximo torneo de naciones de este deporte y ambas delegaciones ya definieron oficialmente a sus respectivos representantes en la cancha.

La realidad es que en la ex Holanda se bajó su mejor jugador en la actualidad: Tallon Grieskpoor (32° en el ranking mundial de singles de la ATP). Consultado al respecto de esta inesperada ausencia, el capitán Paul Haarhuis declaró a pura sinceridad: “Desafortunadamente, Tallon no estará disponible para la Davis, pero con Botic (van de Zandschulp) y Jesper (de Jong) contamos con dos jugadores muy buenos, que ya han demostrado su calidad en numerosas ocasiones".

Argentina respira en la Copa Davis: Países Bajos no contará con su mejor singlista

Con la ausencia de Grieskpoor (32°) confirmada oficialmente, los representantes neerlandeses para los duelos individuales serán De Jong (79°), Van de Zandschulp (92°) y Guy den Ouden (157°). Mientras tanto, los doblistas elegidos fueron Sander Arends (25°) y Sem Verbeek (43°), una de las mejores duplas nacionales que se pueden presentar en el circuito de la ATP hoy.

El número 1 de Países Bajos no estará contra Argentina en la Copa Davis.

El equipo de Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis 2025

El capitán Frana eligió a los siguientes compatriotas:

Singlistas: Francisco Cerúndolo (23°), Tomás Etcheverry (58°) y Francisco Comesaña (71°).

Doblistas: Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°).

Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis: fecha, hora, lugar, TV en vivo y streaming

Gran parte de la delegación argentina emprenderá el camino rumbo a la ex Holanda el 7 de septiembre y contará con cuatro días de preparación para la serie que tendrá lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 del mencionado mes desde las 9 de la mañana (hora argentina), con la televisación de TyC Sports y DSports. El streaming online correrá por las cuentas de TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Los encuentros tendrán lugar en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3855 espectadores que está ubicado en la ciudad de Groningen, la cual se encuentra a 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital neerlandesa.